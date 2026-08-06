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Tất cả người dân khi sử dụng điện thoại chú ý tắt máy ngay nếu nhận được cuộc gọi này

| | Xã hội

Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu người dân đặc biệt cảnh giác.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều số điện thoại lạ thực hiện các cuộc gọi tự động (Auto Call) với nội dung mời chào vay tiền nhanh, hạn mức từ 100 triệu đồng trở lên, quảng cáo không cần tài sản bảo đảm, không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần Căn cước công dân (CCCD) là có thể được hỗ trợ vay vốn.

Các cuộc gọi này thường sử dụng nội dung ghi âm được lập trình sẵn. Khi người nghe bắt máy, hệ thống sẽ tự động phát lời giới thiệu về các gói vay với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đồng thời hướng dẫn ấn một phím trên điện thoại nếu có nhu cầu để được kết nối với nhân viên tư vấn.

Sau khi kết nối, người tư vấn có thể yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hướng dẫn thực hiện các thủ tục trực tuyến. Việc cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các yêu cầu này tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích vi phạm pháp luật.

Thực tế, việc cấp tín dụng của các ngân hàng và tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật, phải trải qua quá trình thẩm định về điều kiện vay, khả năng tài chính và hồ sơ của khách hàng. Người dân cần thận trọng trước các lời quảng cáo về việc vay vốn với thủ tục quá đơn giản, giải ngân nhanh hoặc chỉ cần CCCD là được vay.

Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân:

Khi có nhu cầu vay vốn, chỉ liên hệ trực tiếp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính được cấp phép; kiểm tra kỹ thông tin và các điều kiện của khoản vay trước khi giao dịch.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền với các lý do bất thường, cần dừng giao dịch và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc ngân hàng liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo Thái Hà

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