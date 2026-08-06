Hình ảnh mới nhất của rạch Đá Đỏ cạnh Metro số 1 sau gần một năm thi công: Diện mạo khác hẳn trước đây

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Theo PV - Ảnh, clip: Quân |
06-08-2026 - 12:59 PM |
Xã hội
Sau gần một năm cải tạo, rạch Đá Đỏ cạnh Metro số 1 không còn ô nhiễm, tăng thoát nước, chỉnh trang đô thị, sẽ hoàn thành cuối năm nay.
Những hình ảnh mới nhất của rạch Đá Đỏ cạnh Metro số 1 sau gần một năm thi công.
Rạch Đá Đỏ dài gần 2 km, điểm đầu từ giao lộ đường Nguyễn Hoàng với đường song hành Võ Nguyên Giáp (trước đây là xa lộ Hà Nội), chảy ra sông Sài Gòn, từ lâu đã rơi vào tình trạng ô nhiễm.
Dự án cải tạo rạch có tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng, nhằm nâng cao khả năng thoát nước, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị khu vực phía Đông TP.HCM.
Theo thiết kế, dự án sẽ nạo vét khoảng 1,7 km lòng rạch và lắp đặt hệ thống cống thoát nước.
Đến nay, công trình đã đạt khoảng 80% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.
Trước khi cải tạo, lòng rạch bị bồi lắng, thu hẹp dòng chảy, phủ kín lục bình và cây dại.
Nhiều đoạn bị cống hóa khiến dòng chảy bị cản trở, gây ô nhiễm và thường xuyên bốc mùi hôi.
Đến nay, phần lớn chiều dài rạch đã được nạo vét, cùng với đó là 1,5 km kè và tường chắn được xây dựng dọc hai bên bờ
Chủ đầu tư hiện đang tiếp tục thi công vỉa hè và cảnh quan xung quanh
Khoảng 300m rạch chảy ra sông Sài Gòn sẽ thi công sau cùng trước khi thông dòng.
Trên công trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt, tập trung vào các hạng mục lắp đặt cống, xây dựng tường chắn và hoàn thiện hệ thống kè hai bên bờ.
Sau khi hoàn tất việc cải tạo lòng rạch, các hạng mục cây xanh, đường dạo và hệ thống chiếu sáng sẽ tiếp tục được lắp đặt đồng bộ
Công trình khi hoàn thành không chỉ phát huy hiệu quả chống ngập, cải thiện môi trường, mà còn được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn cảnh quan mới ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Theo PV - Ảnh, clip: Quân
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