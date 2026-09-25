Tất cả người nộp thuế chú ý thay đổi quan trọng sau trên eTax Mobile

Ứng dụng eTax Mobile vừa cập nhật phiên bản mới

eTax Mobile là ứng dụng Thuế điện tử do Cục Thuế phát hành, cho phép cài đặt trên điện thoại di động hệ điều hành IOS hoặc Android. Ứng dụng cung cấp nhiều chức năng quan trọng cho người nộp thuế, như đăng ký thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế, khai thuế, tra cứu thông tin người phụ thuộc…

Mới đây, eTax Mobile đã nâng cấp hệ thống lên phiên bản 3.8.4, nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng. Ba ngày trước đó, ứng dụng đã cập nhật phiên bản 3.8.3, nâng cấp nhóm dịch vụ Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Cụ thể như sau:

- Bổ sung chức năng Tra cứu thông báo lệ phí trước bạ tạo tự động từ cơ quan Thuế

- Chức năng Khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy đối với xe chưa qua sử dụng (xe mới)

Cập nhật mới trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh chụp màn hình

Để cập nhật ứng dụng eTax Mobile lên phiên bản 3.8.4, người dùng truy cập các chợ ứng dụng Google Play (dành cho thiết bị Android) và App Store (dành cho thiết bị iOS). Sau đó, người dùng tìm kiếm tên ứng dụng và nhấn vào nút Cập nhật để sử dụng ứng dụng phiên bản mới nhất.

eTax Mobile phát triển chức năng kê khai thuế hộ kinh doanh trên Chatbot

Bên cạnh các tính năng mới cập nhật, thời gian gần đây, Cục Thuế đã tích cực tuyên truyền tới hộ kinh doanh về tính năng kê khai thuế hộ kinh doanh trên Chatbot được tích hợp trên eTax Mobile.

Đây một trong những chức năng được bổ sung, nâng cấp trên trợ lý ảo của ứng dụng eTax Mobile. Chức năng được thiết kế nhằm hướng dẫn người sử dụng thực hiện kê khai thuế ngay trên môi trường điện tử.

Đối tượng thực hiện là hộ kinh doanh đã có mã số thuế đăng ký kinh doanh. Hiện chức năng hỗ trợ kê khai tờ khai mẫu 01/CNKD đối với trường hợp có doanh thu trong năm trên 1 tỷ đồng. Một số trường hợp như tờ khai bổ sung, tờ khai 01/TKN đối với nhóm có doanh thu đến 1 tỷ đồng và tờ khai 01/BĐS hiện chưa được hỗ trợ trên Chatbot, NNT thực hiện trên ứng dụng eTax.

Hướng dẫn kê khai thuế hộ kinh doanh trên Chatbot. Ảnh: Cục Thuế

Cục Thuế cho biết, với tính năng này, người nộp thuế không nhất thiết phải ghi nhớ toàn bộ quy trình thao tác. Sau khi đăng nhập eTax Mobile bằng mã số thuế của hộ kinh doanh và truy cập Trợ lý ảo, người nộp thuế có thể bắt đầu luồng kê khai bằng cách lựa chọn chức năng hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh hoặc trực tiếp đặt câu hỏi cho Chatbot, như “Tôi muốn kê khai HKD”, “Tôi là CNKD muốn kê khai thuế”…

Từ đó, Chatbot lần lượt hỗ trợ người nộp thuế cung cấp các thông tin cần thiết như doanh thu dự kiến, hình thức và kỳ kê khai, địa điểm kinh doanh, đối tượng kê khai, ngành nghề kinh doanh, doanh thu tính thuế… Hệ thống đồng thời hiển thị số thuế GTGT, thuế TNCN tạm tính để kiểm tra và điều chỉnh trước khi tiếp tục.

Luồng kê khai trên Chatbot còn được thiết kế để xử lý những nội dung phát sinh trong quá trình kê khai. Bên cạnh đó, với lần đầu kê khai hộ kinh doanh, hệ thống còn hỗ trợ kê khai thông tin tài khoản ngân hàng nếu chưa có dữ liệu.