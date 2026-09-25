Qualcomm nói về tương lai Snapdragon 8s: Cái tên này có thể sẽ biến mất

Qualcomm không xa lạ với việc thay đổi tên chip. Dòng sản phẩm cao cấp của hãng từng chuyển từ cách gọi ba chữ số như Snapdragon 888 sang Snapdragon 8 Gen 1, sau đó xuất hiện thêm Elite và mới nhất là Elite Extreme.

Khi Qualcomm công bố đồng thời Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 tại Snapdragon Summit 2026, một câu hỏi khác được đặt ra: Hãng đã có hai chip đầu bảng, vậy dòng Snapdragon 8s sẽ đi về đâu?

Chris Patrick, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc mảng thiết bị di động Qualcomm, không xác nhận Snapdragon 8s sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, ông thừa nhận cách đặt tên này đã gây nhầm lẫn trên thị trường.

“Không gì là không thể ”, Patrick trả lời khi được hỏi liệu Qualcomm có tiếp tục làm Snapdragon 8s hay không. “Nhưng tôi nghĩ đôi khi mọi người cảm thấy cái tên 8s hơi khó hiểu.”

Ông C hris Patrick, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc mảng thiết bị di động Qualcomm.

Chữ “s” có nghĩa là gì?

Theo Patrick, vấn đề nằm ở việc người mua không biết chữ “s” đại diện cho điều gì. Nó có thể được hiểu là “Super”, “Select”...

Sự mơ hồ này xuất phát từ vị trí đặc biệt của Snapdragon 8s. Con chip mang số 8, cho thấy nó thuộc dòng cao cấp, nhưng lại được đặt dưới phiên bản Snapdragon 8 tiêu chuẩn về một số khả năng.

Qualcomm từng giới thiệu Snapdragon 8s Gen 3 vào năm 2024 với thông điệp đưa những tính năng được lựa chọn từ dòng Snapdragon 8 tới nhiều smartphone Android cao cấp hơn. Một năm sau, Snapdragon 8s Gen 4 tiếp tục đảm nhận vai trò tương tự, tập trung vào chơi game, AI tạo sinh, camera và kết nối.

Kể từ Snapdragon 8s Gen 4 ra mắt tháng 4 năm 2025, Qualcomm vẫn chưa làm mới dòng chip này.

Về mặt sản phẩm, cách phân tầng này giúp các hãng điện thoại có thêm lựa chọn giữa Snapdragon 7 và chip Snapdragon 8 đầu bảng. Nhưng với người mua phổ thông, tên gọi 8s không giải thích rõ con chip đứng ở đâu.

Patrick kể rằng chính ông từng thử hỏi một nhân viên bán hàng về sự khác biệt này. “T ôi tới một cửa hàng và nói rằng ở đây có Snapdragon 8 và Snapdragon 8s. Tôi hỏi mẫu nào tốt hơn”, ông kể. “Nhân viên bán hàng nói 8s tốt hơn.”

Câu chuyện được Patrick kể với giọng hài hước, nhưng phản ánh đúng vấn đề Qualcomm nhìn thấy: nếu người bán hàng cũng khó giải thích thứ bậc sản phẩm, tên gọi đó chưa hoàn thành chức năng của nó.

“Cuối cùng, 8s thực sự hơi khó hiểu. Chúng tôi đã thấy sự nhầm lẫn trên thị trường xung quanh tên gọi này” , ông nói.

Hai phiên bản Elite khiến vị trí của 8s càng khó xác định

Qualcomm hiện chưa chính thức khai tử tên Snapdragon 8s. Patrick vẫn để ngỏ khả năng nó có thể trở lại nếu hãng tìm được cách truyền đạt rõ ràng hơn.

“Với cách định vị phù hợp, có thể nó vẫn còn ý nghĩa” , ông nói. Tuy nhiên, ngay sau đó, lãnh đạo Qualcomm bổ sung: “Nhưng có lẽ là không.”

Nguyên nhân là cấu trúc dòng Snapdragon 8 đang thay đổi. Ở thế hệ mới, Qualcomm đã chia nhóm cao nhất thành Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6. Hai nền tảng đáp ứng những mức yêu cầu khác nhau ngay trong phân khúc flagship.

Bên dưới hai phiên bản Elite, Qualcomm vẫn có thể tiếp tục phát triển một mẫu Snapdragon 8 không mang tên Elite. Cách làm này đã xuất hiện với Snapdragon 8 Gen 5, được hãng định vị là nền tảng cao cấp dành cho nhiều mẫu smartphone hơn.

Qualcomm ra mắt Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 tại Snapdragon Summit 2026.

Theo cách Patrick mô tả, dòng sản phẩm tương lai có thể gồm hai phiên bản Elite ở trên cùng, tiếp theo là Snapdragon 8 không Elite. Khi đó, việc bổ sung thêm một mẫu 8s ở tầng thấp hơn có nguy cơ khiến danh mục trở nên phức tạp trở lại.

“Có thể chúng tôi sẽ tiếp tục dòng 8 không Elite. Nhưng 8s lại là một tầng khác nằm bên dưới”, Patrick giải thích. Khi được hỏi lại về khả năng duy trì tên gọi này, ông một lần nữa trả lời: “Có lẽ là không.”

Đây chưa phải thông báo chính thức về việc dừng Snapdragon 8s. Qualcomm chưa đóng hoàn toàn cánh cửa. Tuy nhiên, việc một lãnh đạo phụ trách mảng thiết bị di động nhiều lần nghiêng về khả năng không tiếp tục là tín hiệu đáng chú ý.

Bài toán tên gọi ngày càng phức tạp

Snapdragon 8s không phải cái tên duy nhất khiến người dùng bối rối. Ông Patrick thừa nhận tên chip Snapdragon đang ngày càng dài. Ông còn nói vui rằng Qualcomm có thể cần một biệt danh để mọi thứ dễ nhớ hơn.

Tên Elite ban đầu được đưa ra để đánh dấu thời điểm CPU Oryon do Qualcomm tùy chỉnh xuất hiện trên chip di động. Tuy nhiên, theo ông, đó là ý nghĩa tại thời điểm tên gọi này lần đầu được giới thiệu, không phải quy tắc cố định cho toàn bộ sản phẩm về sau.

Qualcomm hiện dùng Elite để nhận diện các nền tảng cao cấp nhất. Việc bổ sung Extreme tiếp tục tạo ra một tầng mới ở phía trên, trong khi Snapdragon 8 không Elite mở rộng công nghệ flagship xuống nhiều thiết bị hơn.

Cách phân chia này hợp lý về chiến lược sản phẩm, nhưng càng nhiều tầng thì tên gọi càng phải làm rõ được vị trí của từng con chip. Snapdragon 8s gặp khó chính ở điểm đó: chữ “s” không cho người dùng biết sản phẩm mạnh hơn, thấp hơn hay đơn giản chỉ khác Snapdragon 8.

Nếu tên Snapdragon 8s thực sự biến mất, điều đó không nhất thiết có nghĩa Qualcomm từ bỏ phân khúc mà dòng chip này từng phục vụ. Vị trí của nó có thể được thay thế bằng Snapdragon 8 không Elite, trong khi hai phiên bản Elite đảm nhận phần cao nhất của thị trường.

Trớ trêu ở chỗ, chữ “s” từng được dùng để tạo thêm khác biệt trong danh mục Snapdragon 8, nhưng cuối cùng lại khiến ranh giới giữa các sản phẩm trở nên khó hiểu hơn. Với Qualcomm, đôi khi đơn giản hóa tên gọi có thể quan trọng không kém việc bổ sung một con chip mới.