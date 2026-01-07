Tây Ninh có khu đô thị hơn 20.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đêm. Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB là đơn vị trúng thầu thực hiện dự án, thời gian triển khai khoảng 72 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Khu đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm nằm trên địa bàn hai xã Bến Lức và Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, có diện tích hơn 259 ha. Trong đó, đường ranh giới của dự án phía Bắc giáp đường An Thạnh - Tân Bửu và khu công nghiệp An Thạnh; phía Nam giáp sông Bến Lức - Chợ Đệm; phía Đông giáp Vành đai 3 TPHCM; phía Tây giáp đất nông nghiệp và các rạch tự nhiên.

Tổng chi phí thực hiện dự án vào khoảng 20.116 tỷ đồng, trong đó khoảng 5.172 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 6/2025, dự kiến cung cấp 9.234 sản phẩm nhà ở gồm 1.362 căn liên kế, 1.544 biệt thự, 4.008 căn hộ cao tầng, 1.461 căn hộ trung tầng và 859 lô tái định cư.

Ngoài ra, dự án có hơn 20 ha đất dành cho công trình công cộng, gần 70 ha giao thông, 80 ha cây xanh - mặt nước và hơn 2 ha bãi đỗ xe. Quy mô dân số khoảng 33.000 người. Khu đô thị hướng đến hình thành một không gian sống hiện đại, đồng bộ hạ tầng, kết nối thuận lợi, kết hợp không gian xanh - sạch - đẹp với đầy đủ chức năng thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa và giải trí.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng dự án với UBND xã Lương Hòa làm cơ sở triển khai. Doanh nghiệp đồng thời phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định liên quan.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB thành lập năm 2016, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.



