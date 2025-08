Tây Ninh khởi công 3 dự án mừng lễ 2/9, có sự góp mặt của khu đô thị Vinhomes Cần Giuộc quy mô hơn 1.000 ha

Thông tin từ UBND tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An (đơn vị hành chính trước đây) đã thống nhất lựa chọn 3 dự án trọng điểm để tổ chức lễ khởi công nhân dịp chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, ba dự án gồm: dự án thành phần thuộc tuyến giao thông quan trọng xuyên suốt từ TP.HCM qua Long An (trước đây) về Tiền Giang (trước đây), một dự án khu công nghiệp ở Đức Huệ và dự án khu đô thị Vinhomes Phước Vĩnh Tây ở Cần Giuộc.

Dự án khu đô thị mới Vinhomes Cần Giuộc do liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư, với mục tiêu xây dựng một đô thị gần 90.000 người, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, giãn dân trong khu vực tiếp giáp với TP.HCM.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 90.000 tỉ đồng, quy mô hơn 1.090 ha thuộc địa bàn xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, Long An (trước sáp nhập). Hiện tại, khu đô thị này đang tăng tốc chuẩn bị mặt bằng để khởi công mừng đại lễ 2/9.

Trước đó, huyện Cần Giuộc (đơn vị hành chính cũ) cho biết đến cuối tháng 4/2025 và tháng 5/2025, dự án đã lên phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 và đợt 2 cho hàng ngàn hộ dân.

Trong cơ cấu sử dụng đất, khu đô thị này sẽ được chia thành 3 phân khu gồm khu A, B và C. Trong đó, khu A có tổng diện tích 234 ha, diện tích xây dựng 767.360 m², diện tích sàn hơn 4,1 triệu m².

Khu B có tổng diện tích 534 ha, diện tích xây dựng khoảng 1,74 triệu m², diện tích sàn khoảng 9,7 triệu m². Tại đây bố trí 182 ha xây dựng nhà ở; 18 ha đất công cộng đô thị; 15 ha đất công cộng đơn vị ở; 54 ha đất giao thông và 193 ha đất ngoài dân dụng.

Khu C sẽ có diện tích 322 ha, trong đó diện tích xây dựng hơn 1,1 triệu m², diện tích sàn khoảng 5,8 triệu m². Tại khu C bố trí 108 ha để xây nhà ở; 20 ha đất công cộng đô thị; 12 ha đất công cộng đơn vị ở; 48 ha đất giao thông; 102,5 ha đất ngoài dân dụng.

Toàn dự án sẽ có tổng cộng 15.244 lô đất ở thấp tầng xây thô, bao gồm 7.050 căn nhà ở liền kề và 8.194 căn biệt thự. Nhà ở xã hội sẽ có 13.440 căn hộ chung cư, với các tòa nhà cao 10 tầng. Nhà ở tái định cư thấp tầng có khoảng 2.370 căn. Theo kế hoạch đến cuối năm 2030, khu đô thị này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cũng trên địa bàn tỉnh Long An (trước sáp nhập), Tập đoàn Vingroup đang triển khai đồng thời 2 dự án khác. Đầu tiên là khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa (Vinhomes Green City), quy mô gần 200 ha, tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, tại thị trấn Hậu Nghĩa. Dự án thứ hai là Khu đô thị mới Tân Mỹ tại huyện Đức Hòa (đơn vị với diện tích 930ha, tổng mức đầu tư gần 74.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 3 tỷ USD).

Long An (Tây Ninh) cùng lúc đón đầu các khu đô thị quy mô lớn không chỉ tạo lập mặt bằng tiêu chuẩn sống mới, hiện đại cho người dân mà còn tạo cú hích quan trọng, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và lao động chất lượng cao, đồng thời thay đổi diện mạo bất động sản khu vực.

Bất động sản Cần Giuộc “khởi sắc” đón chờ vận hội mới.

Sự khởi động của khu đô thị Vinhomes Cần Giuộc trong thời gian tới đang kì vọng sẽ tác động đến thị trường bất động sản lân cận như khu đô thị thương mại The 826 EC, Saigon Village, Saigon RiverPark, T&T Millennia City,... ghi nhận mức độ quan tâm gia tăng rõ rệt từ giới đầu tư cá nhân và các nhóm mua sỉ.

Không chỉ được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông kết nối về TP.HCM, mặt bằng giá tại khu vực này vẫn được đánh giá là còn nhiều dư địa tăng so với các địa bàn giáp ranh. Nhiều sản phẩm có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản, mức giá từ 32 triệu đồng/m² đang được xem là kênh tích sản ổn định trong bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn vốn và khả năng thanh khoản trung hạn.

Thực tế, suốt thời gian qua, dự án bất động sản của Vingroup đi đến đâu đều tạo hiệu ứng đối với thị trường bất động sản khu vực đó. Sau khi thông tin Vinhomes Cần Giuộc rục rịch khởi công được công bố, mặt bằng giá bất động sản quanh khu vực này đã bắt đầu có dấu hiệu nhích nhẹ, thu hút sự quan tâm trở lại từ phía nhà đầu tư. Một số dự án nằm dọc các trục giao thông như ĐT826E, ĐT826C ghi nhận giao dịch tích cực, trong đó có khu đô thị thương mại The 826 EC do Hai Thành phát triển. Dự kiến, dự án sẽ mở bán đợt tiếp theo vào ngày 17/8 với chính sách tài chính giãn tiến độ trong 18 tháng. Người mua chỉ cần thanh toán ban đầu từ khoảng 560 triệu đồng, phần còn lại được hỗ trợ vay đến 70% qua các ngân hàng ACB, VietinBank hoặc MB, thời hạn vay tối đa 30 năm.

Các dự án tọa lạc vị trí thuận lợi, mức giá hợp lý ngày càng được xem là kênh tích sản an toàn và hiệu quả.

Ngoài dự án Vinhomes Cần Giuộc, Long An (trước đây) dự kiến sẽ khởi công 2 dự án khác cùng ngày 19/8/2025. Dự án xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Long An (trước sáp nhập) làm chủ đầu tư, nhằm từng bước hình thành tuyến ĐT827E sẽ xuyên suốt từ TP.HCM qua Long An (Tây Ninh) đến Tiền Giang (trước sáp nhập).

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.432 tỷ đồng, với diện tích đất sử dụng hơn 78 ha thuộc địa bàn các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ và Châu Thành (đơn vị hành chính cũ).

Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 do Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An làm chủ đầu tư, với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cũng được khởi công dịp 2/9.

Dự án này có tổng mức đầu tư là hơn 3.900 tỷ đồng, với quy mô hơn 322 ha tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An (trước sáp nhập).