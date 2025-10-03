Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tây Ninh khởi công dự án đường tỉnh hơn 1.850 tỉ đồng kết nối TP HCM

03-10-2025 - 16:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án có tổng chiều dài gần 9km, tổng vốn đầu tư hơn 1.850 tỉ đồng, kết nối từ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đến ranh giới TP HCM

Ngày 3-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công nâng cấp, cải tạo đường Tỉnh 830C kết nối TP HCM.

Lễ khởi công dự án đường Tỉnh 830C kết nối Tây Ninh với TP HCM

Dự án có tổng chiều dài gần 9km, tổng vốn đầu tư hơn 1.850 tỉ đồng, kết nối từ xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) đến ranh giới TP HCM, mở rộng quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), tuyến đường này hiện đã quá tải và xuống cấp sau hơn 20 năm khai thác. Do đó, việc nâng cấp là hết sức cần thiết để đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển khu công nghiệp và dịch vụ logistics.

Theo ông Hùng, khi hoàn thành, tuyến đường Tỉnh 830C sẽ tăng cường kết nối liên vùng, liên thông với các tuyến huyết mạch như Vành đai 3, Vành đai 4 TP HCM, cao tốc Bến Lức – Long Thành, TP HCM – Trung Lương – Cần Thơ góp phần giảm chi phí logistics và thu hút đầu tư.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – cho biết bên cạnh hạ tầng giao thông, tỉnh còn đón nhận thêm điểm nhấn mới trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ đó là Trung tâm Thương mại Aeon Mall Tân An chính thức khánh thành vào ngày 4-10. Công trình có diện tích hơn 21.800 m², tổng vốn đầu tư 1.076 tỉ đồng, là dự án Aeon Mall đầu tiên tại ĐBSCL.

Tây Ninh khởi công dự án đường tỉnh hơn 1.850 tỉ đồng kết nối TP HCM- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ khởi công

Cũng theo ông Nguyễn Văn Út, những công trình hạ tầng, thương mại và an sinh được khởi công, khánh thành trong dịp này là minh chứng cho quyết tâm đổi mới, sáng tạo của Tây Ninh.

"Không chỉ chào mừng sự kiện chính trị trọng đại là Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, các công trình còn khẳng định khát vọng phát triển bền vững, xây dựng quê hương Tây Ninh giàu mạnh, văn minh" - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.

Con số thu hút đầu tư ấn tượng của tỉnh Gia Lai trong 5 năm

Theo Hải Đường

Người Lao Động

