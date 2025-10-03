Hé lộ kết quả kinh doanh của "gã khổng lồ" 1 triệu tỷ duy nhất ở Việt Nam

Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa có thông báo liên quan đến hoạt động của tập đoàn trong 9 tháng năm 2025.

Theo đó, mặc dù đối mặt với hàng loạt thách thức từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, diễn biến địa chính trị phức tạp, biến đổi khí hậu, thiên tai, cùng với áp lực giá dầu thô giảm mạnh, Petrovietnam vẫn ghi dấu ấn bằng kết quả sản xuất kinh doanh tích cực.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất đều vượt từ 5 - 23%. Khai thác dầu thô đạt 7,37 triệu tấn, vượt 20% kế hoạch 9 tháng. Sản lượng điện đạt 23,92 tỷ kWh, tăng 15% so với cùng kỳ.

Sản xuất xăng dầu đạt 12,3 triệu tấn (gồm NSRP), vượt 12% kế hoạch; nếu không bao gồm NSRP, sản lượng đạt 5,83 triệu tấn, vượt 15% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ 2024. Đạm urê duy trì sản lượng cao, đạt 1,4 triệu tấn. NPK bứt phá với mức tăng tới 52% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài việc tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy lọc hóa dầu, đạm, điện, Petrovietnam đã tích cực phát triển mở rộng thị phần, thị trường phân phối các sản phẩm xăng dầu, kinh doanh sản phẩm (LPG, LNG) và gia tăng các hoạt động dịch vụ dầu khí ở trong và ngoài nước.

Năng lượng là trụ cột cốt lõi của Petrovietnam.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ sản phẩm mới đến từ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của tập đoàn ước đạt 6.100 tỷ đồng; doanh thu từ kinh doanh quốc tế đạt 94.700 tỷ đồng.

Nhờ đó, dù bối cảnh thị trường đầy thách thức, tất cả các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam đều hoàn thành vượt kế hoạch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 9, doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Petrovietnam tăng 3 - 25% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 795.000 tỷ đồng , hoàn thành 98% kế hoạch năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 109.000 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất Petrovietnam đạt 484.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

Petrovietnam là doanh nghiệp phi ngân hàng 1 triệu tỷ duy nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, từ 5 lĩnh vực hoạt động chính, PetroVietnam đã hình thành 3 trụ cột với năng lượng là cốt lõi, Công nghiệp là nền tảng, Dịch vụ kỹ thuật là mũi nhọn.

Petrovietnam đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại với hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược; đưa vào hoạt động nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong và ngoài nước như: Bạch Hổ, Biển Đông, Cửu Long; Khí - Điện - Đạm Phú Mỹ, Cà Mau; Lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng…, ở nước ngoài như Nga, Algeria.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, hiện tại, tập đoàn đã làm chủ hầu hết các công nghệ lõi trong chuỗi giá trị dầu khí ở trình độ thế giới từ thăm dò, khai thác dầu khí, xử lý khí; đến lọc hóa dầu, tổng hợp hóa học sản xuất amoniac, ure, vật liệu cao phân tử, sản xuất điện turbine khí, turbine hơi… đóng góp vào khoa học dầu khí thế giới công nghệ khai thác dầu trong đá móng, chế tạo giàn khoan tự nâng, tổng hợp graphene...