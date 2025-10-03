Tây Ninh thúc tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng 3 khu công nghiệp hơn 940ha

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án Khu công nghiệp Thế Kỷ, Tân Tập và Thủ Thừa.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị liên quan báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; nêu rõ các khó khăn và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án Khu công nghiệp Thế Kỷ, Tân Tập và Thủ Thừa

Cụ thể, Khu công nghiệp Thế Kỷ tại xã Đức Hòa, do Công ty TNHH Hải Sơn làm chủ đầu tư có diện tích quy hoạch hơn 119ha, trong đó đất công nghiệp khoảng 83ha. Dự án được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gần 350 hộ dân với diện tích hơn 119ha, tổng kinh phí hơn 1.657 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Tân Tập tại xã Tân Tập, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Long An làm chủ đầu tư có diện tích quy hoạch 654ha, trong đó đất công nghiệp gần 482ha. Hiện dự án hoàn tất trích đo địa chính, trích lục thửa đất và đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Khu công nghiệp Thủ Thừa tại xã Thủ Thừa , do Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa - IUH làm chủ đầu tư, có diện tích quy hoạch 170,7ha, trong đó đất công nghiệp gần 128ha. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, được phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu 1/2.000 và quy hoạch chi tiết 1/500.

Đến nay, dự án đã hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý như báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, cấp Giấy chứng nhận đầu tư. UBND tỉnh Tây Ninh cho thuê đất hai giai đoạn với tổng diện tích khoảng 83,7ha, doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích này.

Về bồi thường, giải phóng mặt bằng, Khu công nghiệp Thủ Thừa thực hiện đạt khoảng 76%, với 375/494 hộ, diện tích 134/171ha, kinh phí gần 882/1.169 tỷ đồng. Hiện còn 119 trường hợp với tổng diện tích hơn 36ha chưa bàn giao, trong đó 79 trường hợp đã đồng ý phương án bồi thường, 40 trường hợp chưa chấp thuận.

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, cùng với việc tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, các chủ đầu tư cần quan tâm xây dựng hạ tầng đồng bộ, tạo lập cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hướng tới phát triển khu công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Việc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ tạo điều kiện để các dự án khu công nghiệp triển khai đúng kế hoạch, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp phát triển, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh.