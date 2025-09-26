Tây Ninh sẽ khởi công, khánh thành 3 dự án trọng điểm vào một dịp quan trọng

Ngày 24/9, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trong tháng 10, địa phương đồng loạt khởi công và khánh thành 3 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, ngày 3/10, tỉnh Tây Ninh sẽ khởi công dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 830C tại xã Bến Lức, tổng vốn hơn 1.850 tỷ đồng. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 9 km, điểm đầu giao Nguyễn Hữu Thọ, điểm cuối kết nối ranh TP.HCM.

Việc nâng cấp cải tạo đường tỉnh 830C có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa các tuyến đường tỉnh với Quốc lộ 1, đường Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 TP.HCM, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Ngày 4/10, Trung tâm Thương mại Aeon Tân An sẽ được khánh thành tại phường Long An với quy mô 21.870m2. Đây là trung tâm thương mại thứ 8 của Aeon tại Việt Nam và là dự án đầu tiên của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trung tâm thương mại Aeon Tân An khánh thành vào ngày 4/10 tới đây

Trung tâm Thương mại Aeon Tân An có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, gồm 4 tầng, quy tụ khoảng 30 gian hàng. Các khu vực chức năng được bố trí đa dạng: tầng trệt là siêu thị Aeon và khu ẩm thực Delica; tầng một gồm các gian hàng thời trang, điện máy, nội thất; tầng hai có nhà sách, khu vui chơi, ẩm thực và sân thượng ngoài trời; tầng ba là rạp chiếu phim Galaxy.

Ngày 7/10, tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh sẽ khởi công khu nhà ở xã hội gồm 3 tháp chung cư cao 27 tầng, quy mô 1.646 căn hộ. Tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá việc triển khai, đưa vào sử dụng các dự án trên không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực về hạ tầng, thương mại, an sinh xã hội, mà còn có ý nghĩa chính trị quan trọng trong giai đoạn mới.