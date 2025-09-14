Taylor Swift chưa cưới đã lộ rõ thích kiểm soát, "đá bay" bạn thân của chồng ra khỏi hôn lễ?

Mới đây, Andrew Santino - bạn thân của Travis Kelce bày tỏ sự nghi hoặc không được mời đến dự đám cưới của cầu thủ này và Taylor Swift. "Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi không nghĩ mình sẽ được mời. Cô ấy kiểm soát danh sách khách mời mà. Tôi không có tên trong danh sách đó. Travis như con trai tôi và tôi yêu cậu ấy vô cùng. Nhưng tôi rất nghi ngờ..." - Andrew Santino nói trên podcast Pardon My Take.

Danh hài này nói thêm có lẽ anh sẽ được mời đến tiệc độc thân thay vì đám cưới: "2 ngày trước tôi gọi cho Travis để chúc mừng rồi. Có lẽ tôi sẽ nhận được lời mời dự tiệc độc thân. Có thể đến dự tiệc độc thân mà không cần đến đám cưới. Thực ra tôi thích như vậy hơn".

Travis Kelce và Andrew Santino đã là bạn bè thân thiết từ năm 2019. Việc danh hài này tiết lộ Taylor Swift kiểm soát danh sách khách mời và không mời anh đã gây ra nhiều tranh cãi. Giọng ca sinh năm 1989 bị cho là người độc đoán, chưa cưới đã lăm le kiểm soát chồng, thậm chí "đá bay" bạn thân của anh ra khỏi đám cưới.

Taylor Swift...

... được cho là sẽ không mời bạn thân của chồng (thứ 2 từ trái sang) đến dự đám cưới

Rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ "khủng" cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Cận cảnh chiếc nhẫn cầu hôn triệu đô của Taylor Swift

Ông Ed Kelce - cha của Travis Kelce cho biết con trai ông đã cầu hôn từ 2 tuần trước nhưng giữ bí mật trước truyền thông. Cột mốc rạng sáng 28/7 (giờ Việt Nam) chỉ là ngày đẹp Taylor Swift chọn công bố tin vui đến người hâm mộ.

Từ cuối năm 2023, Page Six tiết lộ Travis Kelce đã đến xin phép bố của Taylor Swift để được ngỏ lời cầu hôn cô. Nguồn tin thân cận cho biết ông Scott Swift đã đồng ý và rất ủng hộ Travis Kelce. Bạn trai Taylor Swift còn nói chuyện với bạn bè về chiếc nhẫn cầu hôn. Điều này cho thấy Travis Kelce đã nghiêm túc tính đến chuyện lâu dài và chuẩn bị cho ngày đưa Taylor về dinh chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Page Six đưa tin Taylor Swift - Travis Kelce dự định tổ chức đám cưới riêng tư với gia đình và bạn bè thân thiết, không phải "siêu đám cưới" hoành tráng thu hút truyền thông và các ngôi sao nổi tiếng. Họ cũng sẽ không vội vàng mà dự định đến hè năm sau mới cưới. Hiện tại nữ ca sĩ được cho là vội vã lên kế hoạch sinh con hơn. Địa điểm được cho là dinh thự Rhode Island yêu thích của nữ ca sĩ sinh năm 1989.

Dự định cặp đôi sẽ cưới vào mùa hè năm sau

Nguồn: Daily Mail