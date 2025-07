TCBS đạt kỷ lục lợi nhuận 1.733 tỷ đồng quý 2/2025

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý 2/2025 của TCBS ghi nhận ở mức kỷ lục 1.733 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý 1/2025 và 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty đạt 3.043 tỷ đồng LNTT, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.

Trong quý 2/2025, tất cả các mảng kinh doanh chính của TCBS đều tăng trưởng mạnh mẽ so với quý 1/2025 giúp Công ty tiếp tục duy trì hiệu quả sinh lời cao hàng đầu trong ngành chứng khoán với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 15% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 7,3%. Việc duy trì kết quả lợi nhuận tăng trưởng ổn định trong thời gian dài nhờ TCBS đã thành công đa dạng hóa các nguồn thu nhập thông qua chiến lược tạo ra siêu thị các sản phẩm quản lý gia sản đa dạng trên nền tảng số.

Tại ngày 30/6/2025, TCBS có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lần lượt là là 20.802 tỷ đồng và 30.063 tỷ đồng, cao nhất trong ngành chứng khoán.

Kết quả hoạt động kinh doanh

Mảng môi giới và lưu ký chứng khoán: Thu nhập từ mảng môi giới và lưu ký chứng khoán quý 2/2025 đạt 88 tỷ đồng, tăng 21% so với quý 1/2025 và tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 2/2025, số lượng khách hàng có giao dịch cổ phiếu lần đầu tại TCBS tăng 50% so với quý 1/2025 và có hơn 10 nghìn khách hàng quay lại thị trường cổ phiếu và thực hiện giao dịch qua TCBS.

Công ty tiếp tục giữ vững top 3 thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HOSE đạt 7,45% và top 2 trên sàn HNX đạt 8,8% thị phần (tăng 10 quý liên tiếp).

Mảng phân phối chứng chỉ quỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong quý 2/2025, với doanh số đạt gần 6.500 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 1/2025 và tăng mạnh 55% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ việc Công ty triển khai nền tảng giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến Fundmart vào cuối quý 1/2025. Tính đến ngày 30/6/2025, Fundmart đã phân phối chứng chỉ quỹ của 22 quỹ đầu tư do 8 công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam như VinaCapital, SSI, VCB Capital, UOB chiếm hơn 50% tổng giá trị tài sản (NAV) các quỹ nội trên thị trường. Trung bình mỗi tuần, nền tảng này ghi nhận khoảng 4.300 khách hàng giao dịch, với quy mô giao dịch mua bán đạt 1.020 tỷ đồng/tuần.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán: Trong quý 2/2025, thu nhập từ lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán (UTTB) của TCBS đạt gần 829 tỷ đồng, lập kỷ lục về doanh thu thuần theo quý với mức tăng trưởng 15% so với quý 1/2025 và 32% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với chính sách Zero-fee miễn phí giao dịch, TCBS tiếp tục đưa ra chương trình ưu đãi như áp dụng lãi suất 7,89% với hạn mức 5 tỷ đồng cho khách hàng giao dịch ký quỹ lần đầu trong quý 2/2025. Bên cạnh đó, TCBS giữ mức lãi suất phổ thông cho vay ký quỹ ở mức cạnh tranh 10,5% đi kèm các sản phẩm hấp dẫn như Vay linh hoạt Margin T+, Bổ trợ lãi vay MarginSure, v.v. để thu hút dòng vốn quay trở lại thị trường chứng khoán trong quý 2/2025.

Tính đến ngày 30/06/2025, dư nợ cho vay của TCBS đạt mức kỷ lục 33.806 tỷ đồng, tăng 11% so quý trước và 30% so với cuối năm ngoái, duy trì thị phần dẫn đầu trong lĩnh vực cho vay ký quỹ.

Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng vốn chủ sở hữu của TCBS ở mức lành mạnh 1,1 lần, đảm bảo dư địa để mở rộng hoạt động cho vay một cách bền vững. Song song, TCBS luôn chú trọng kiểm soát rủi ro chặt chẽ thông qua hệ thống đánh giá tín dụng tự động, cơ chế sàng lọc và cảnh báo sớm, cùng quy trình giám sát liên tục tài sản đảm bảo giúp duy trì các chỉ số an toàn lành mạnh khi tăng trưởng.

Mảng ngân hàng đầu tư: Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận thu nhập thuần 627 tỷ đồng trong quý 2/2025, tăng trưởng lần lượt 52% và 16% so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ, với tổng giá trị phát hành trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 25.5 nghìn tỷ.

TCBS tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường, trở thành đối tác chiến lược tin cậy của các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững. Sự đồng hành của TCBS càng trở nên quan trọng trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai hàng loạt chính sách nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hiệu quả và minh bạch.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu: Thu nhập thuần mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu quý 2/2025 đạt 897 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với kỳ trước và tăng 47% so với quý 4/2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TCBS đã phân phối gần 36.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến nhà đầu tư cá nhân, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường phân phối trái phiếu.

Tổng giá trị giao dịch trên iConnect (hệ thống hỗ trợ giao dịch trái phiếu trực tuyến thứ cấp 24/7 tiên phong trên thị trường của TCBS) trong quý 2/2025 đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng 114% so với quý trước và tiếp tục là một kênh đầu tư trái phiếu minh bạch và linh hoạt, giúp nâng cao thanh khoản cho các sản phẩm trái phiếu. Trong quý 2/2025, TCBS đã khai trương nhiều tính năng mới trên iConnect bao gồm cho phép khách hàng đặt thông báo tự động về thông tin các trái phiếu mới chào bán có giá tốt và cho phép khách hàng đặt lệnh tự động để thực hiện giao dịch.

Tình hình tài chính

Tổng tài sản của TCBS tại ngày 30/06/2025 đạt gần 65.134 tỷ đồng, tăng 16% so với quý trước và tăng 22% so với cuối năm 2024. Trong đó, tăng trưởng chính đến từ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán.

Nguồn vốn nợ vay ngắn hạn tại 30/06/2025 đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng 15% so với quý trước và tăng 33% so với cuối năm ngoái. Quý 2/2025, TCBS cũng phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu trung hạn cho các khách hàng doanh nghiệp nhằm đa dạng nguồn vốn và mang đến cho doanh nghiệp các giải pháp đầu tư an toàn hiệu suất tốt, khẳng định uy tín nhà tư vấn phát hành trái phiếu hàng đầu thị trường.

Đáng chú ý, ngày 10/06/2025, TCBS đã chào bán thành công gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ, thu về hơn 1.300 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ đạt 20.802 tỷ đồng và đưa TCBS trở thành công ty có vốn điều lệ cao nhất ngành chứng khoán. Đây là cơ sở tài chính vững vàng để công ty tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu tài chính đề ra và đóng đầu các cơ hội mới trên thị trường.

Dấu ấn Wealthtech quý 2/2025

6 tháng đầu năm, ứng dụng TCInvest tiếp tục thu hút lượng lớn truy cập của nhà đầu tư, trung bình khoảng 16,1 triệu lượt mỗi tháng. Bên cạnh đó, TCBS cũng ghi nhận khoảng 20.000 lượt truy cập bảng giá tài sản mã hóa do công ty đối tác trong hệ sinh thái cung cấp. Điều này cho thấy sự quan tâm bước đầu của nhà đầu tư đối với loại hình tài sản mới này, đồng thời phản ánh chiến lược toàn diện của TCBS trong việc chủ động chuẩn bị cho sự phát triển của thị trường tài sản số, đưa tài sản mã hóa trở thành mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái quản lý gia sản (Wealth Management).

Trong quý 2/2025, Công ty được FinnRatings xếp hạng tín nhiệm ở mức AA- (Rất tốt), triển vọng Ổn định - cao hơn 5 thang điểm so với xếp hạng cơ bản ngành Chứng khoán là BBB (Tương đối tốt). Kết quả này phản ánh tiềm lực tài chính vững mạnh, hiệu quả sinh lời vượt trội và năng lực quản trị rủi ro toàn diện – những yếu tố then chốt giúp Công ty duy trị vị thế hàng đầu trong ngành.

Xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành lần đầu của TCBS ở mức AA- (Rất tốt)

Với mục tiêu luôn đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, TCBS không ngừng cải tiến hệ thống với công nghệ mới và mở rộng các chương trình tri ân khách hàng. Trong đó, phiên bản mới của Vòng quay may mắn iLucky đã thu hút đông đảo nhà đầu tư với giải thưởng đặc biệt lên tới 100 chỉ vàng nhẫn 999.9 cùng nhiều phần quà giá trị khác. Những sáng kiến này góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, tạo nên sự gắn kết bền chặt và niềm tin vững chắc từ khách hàng.

Ghi nhận cho những nỗ lực chuyển đổi số và chăm sóc khách hàng toàn diện, TCBS đã được vinh danh tại The Triple A Digital Awards 2025 với giải thưởng "Trải nghiệm quản lý tài sản kỹ thuật số tốt nhất Việt Nam – Best Digital Wealth Management Experience".