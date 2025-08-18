TCBS mở đăng ký mua cổ phiếu IPO từ 19/08

Công ty sẽ chào bán 231.150.000 cổ phiếu phổ thông với giá 46.800 đồng/cổ phiếu , tương ứng tổng giá trị vốn huy động hơn 10.800 tỷ đồng . Nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua. Kết quả phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố trong hai ngày 09–10/09/2025, và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu còn lại của nhà đầu tư là từ 11–17/09/2025.

Có 3 kênh để đăng ký mua cổ phiếu IPO TCBS gồm (i) kênh trực tuyến qua tính năng iPO tại ứng dụng TCInvest của TCBS, (ii) kênh trực tiếp tại địa điểm kinh doanh của TCBS, và (iii) kênh đại lý phân phối thông qua SSI và HSC.

Đại diện TCBS cho biết, tính năng iPO trên TCInvest tháo gỡ nhiều trở ngại khi đăng ký mua cổ phiếu IPO của khách hàng, theo đó, toàn bộ quá trình từ tra cứu thông tin, đăng ký mua, đặt cọc, đến thanh toán và xác nhận sở hữu đều hoàn toàn trực tuyến , loại bỏ rào cản về thời gian và địa lý.

Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng TCInvest, nhà đầu tư có thể tiếp cận trọn vẹn hồ sơ doanh nghiệp, báo cáo phân tích doanh nghiệp, hồ sơ chào bán, hướng dẫn và đăng ký mua cổ phiếu TCBS 100% online. Sở hữu hạ tầng công nghệ mạnh mẽ cùng kinh nghiệm triển khai hệ thống giao dịch số tiên phong, TCBS đang mang lại cho nhà đầu tư trải nghiệm đăng ký mua cổ phiếu IPO trực tuyến an toàn, minh bạch và thuận tiện hơn.

Bên cạnh trải nghiệm giao dịch số hiện đại, nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu TCBS qua tính năng iPO trên TCInvest còn có cơ hội nhận nhiều ưu đãi được thiết kế riêng cho các cổ đông tiềm năng, góp phần gia tăng lợi ích nắm giữ và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Là công ty con của Ngân hàng Techcombank, TCBS đang giữ vững vị trí dẫn đầu lợi nhuận ngành chứng khoán 6 năm liên tiếp (2019 – 2024). Tính đến 30/06/2025, vốn chủ sở hữu của TCBS vượt 30.000 tỷ đồng, đứng đầu toàn ngành, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu 2025 năm đạt hơn 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 4 quý gần nhất đạt 2.060 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong top đầu các công ty chứng khoán.

Công ty cũng đang giữ thị phần số 1 ở các mảng kinh doanh quan trọng gồm vay ký quỹ cổ phiếu, tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Đặc biệt, TCBS là doanh nghiệp tiên phong vận hành theo mô hình WealthTech “Zero broker” , không dựa vào đội ngũ môi giới truyền thống mà xây dựng hệ sinh thái đầu tư toàn diện, vận hành trên nền tảng công nghệ số kết hợp AI và dữ liệu lớn.

Từ đầu quý 3 năm 2025 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến chuỗi tăng điểm kéo dài khi VN-Index bứt phá lên trên mốc hơn 1.640 điểm, xác lập đỉnh cao mới trong lịch sử. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức rất cao, có phiên đạt hơn 72.000 tỷ đồng — tương đương gần 3 tỷ USD, phản ánh dòng tiền nội mạnh mẽ và tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư.

Việc Chính phủ quyết liệt thúc đẩy nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, với nhiều tín hiệu cho thấy Việt Nam có khả năng cao được FTSE Russell đưa vào danh sách thị trường mới nổi ngay trong năm nay (dự kiến vào tháng 10) càng làm tăng kỳ vọng vào tương lai dòng vốn ngoại đổ vào. Trên cơ sở những động lực tích cực đó, một số công ty chứng khoán đã nâng dự báo VN-Index lên ngưỡng kỷ lục mới - 1.800 điểm trong kịch bản lạc quan.

Thương vụ IPO của TCBS diễn ra ngay trong giai đoạn thị trường hưng phấn và kỳ vọng nâng hạng rõ nét, thu hút sự chú ý đông đảo của giới đầu tư. Thương vụ không chỉ giúp TCBS bổ sung vốn để mở rộng kinh doanh mà còn mở ra cơ hội lọt vào các rổ chỉ số VN30, VNDiamond, FTSE… sau niêm yết.

Tính năng iPO trên TCInvest sẽ mở để khách hàng đăng ký và mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng của TCBS từ 8 h00 ngày 19/08/2025 đến 16h00 ngày 08/09/2025 . Giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu. Mỗi nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 (một trăm) cổ phiếu . Thông tin chi tiết xem tại đây.





