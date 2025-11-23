Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tê liệt đường sắt Bắc - Nam, hơn 21.000 vé tàu hoàn trả khách

23-11-2025 - 18:27 PM | Bất động sản

Mưa lớn nhiều ngày qua tại Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục gây ách tắc nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, khiến 44 đoàn tàu phải ngừng chạy, hơn 21.000 vé tàu được hoàn trả và hàng trăm hành khách mắc kẹt ở các ga. Trong khi đường bộ nhiều nơi cũng bị chia cắt, ngành đường sắt đang phải căng mình ứng phó và hỗ trợ hành khách.

Theo báo cáo của ngành đường sắt , đến trưa nay (23/11), hàng chục đoàn tàu đang phải dừng đỗ dọc đường do nhiều vị trí nền đường, ray và taluy bị cuốn trôi, sạt lở. Riêng tại ga Diêu Trì và Tháp Chàm hiện còn 5 đoàn tàu khách phải lưu lại, trong đó tàu SE1 có 145 hành khách và tàu SE8 có 19 hành khách bị kẹt từ ngày 19/11. Do đường bộ cùng thời điểm bị tê liệt, ngành đường sắt đã phải tổ chức phục vụ miễn phí hơn 9.400 suất ăn chính và 6.100 suất phụ cho hành khách chờ giải cứu.

Công tác cứu hộ - cứu nạn được triển khai đồng thời trên cả tuyến. Tại khu vực Diêu Trì - Quy Nhơn, mưa lũ đã cuốn trôi lớp đá ballast, khoét sâu nền đường từ 0,28-0,4 m, đồng thời kéo theo lượng lớn cây cỏ, rác tràn vào đường sắt. Khu vực gần cầu Km01+877 cũng bị sạt tứ nón, buộc đơn vị quản lý phải phong tỏa toàn bộ khu gian từ sáng 21/11 để sửa chữa.

Tê liệt đường sắt Bắc - Nam, hơn 21.000 vé tàu hoàn trả khách- Ảnh 1.

Nhiều khu vực đường sắt mưa lũ đã cuốn trôi lớp đá ballast, khoét sâu nền đường. Ảnh: VNR.

Nghiêm trọng hơn cả là tuyến Hà Nội - TPHCM qua các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Hàng loạt điểm sạt lở nền đường từ 0,8-3m, nhiều vị trí rơi đá lớn, có tảng lên tới 15m3. Tại khu vực hầm Vũng Rô (Km1228+800), đất đá sạt xuống lấp toàn bộ mặt đường sắt khiến tàu không thể di chuyển. Một số đoạn ở khu gian Cây Cầy - Hòa Tân bị nước xoáy sâu tới 4 m làm treo ray , buộc lực lượng cứu hộ phải thi công liên tục để gia cố.

Ở một số khu vực nước đã rút, các đơn vị đường sắt đang tích cực khôi phục nền đường, gia cố taluy và dọn rác, quyết tâm trả đường trong thời gian sớm nhất. Tại những vị trí còn nguy hiểm, tàu buộc phải chạy chậm hoặc tạm dừng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách .

Tê liệt đường sắt Bắc - Nam, hơn 21.000 vé tàu hoàn trả khách- Ảnh 2.

Các đơn vị đường sắt đang tích cực khôi phục nền đường, gia cố taluy và dọn rác, quyết tâm trả đường trong thời gian sớm nhất. Ảnh: VNR.

Trong khi đường sắt đang nỗ lực khắc phục sự cố, hệ thống quốc lộ do địa phương quản lý cũng chịu thiệt hại nặng. Theo báo cáo của Cục Đường bộ, tính đến 10h ngày hôm nay, vẫn còn 19 vị trí bị tắc trên các tuyến quốc lộ tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, chủ yếu do sạt taluy và đứt gãy nền đường.

Tại đèo Mimosa và đèo D’ran (Lâm Đồng), nhiều đoạn đường bị phá hủy hoàn toàn với chiều dài khoảng 70 m, sâu tới 40 m, khiến giao thông bị chia cắt nghiêm trọng

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã cử nhiều đoàn công tác bám sát hiện trường, chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, máy móc, vật tư để khẩn trương thông tuyến, đồng thời hỗ trợ các địa phương 5.000 rọ đá nhằm gia cố tạm thời những vị trí nguy hiểm . Lực lượng quản lý đường bộ đang trực 24/24h để ứng phó các tình huống phát sinh do mưa lũ...

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa Nổi bật

Thành phố đông dân nhất cả nước sắp xây nút giao 4 tầng và đường nối hơn 12.000 tỷ, kỳ vọng “giải cứu” ùn tắc cửa ngõ phía Đông

Thành phố đông dân nhất cả nước sắp xây nút giao 4 tầng và đường nối hơn 12.000 tỷ, kỳ vọng “giải cứu” ùn tắc cửa ngõ phía Đông Nổi bật

Đà Nẵng chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục đất đai tại xã phường

Đà Nẵng chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục đất đai tại xã phường

21:47 , 23/11/2025
22 tiêu chí đánh giá mới sẽ 'nội soi' từng dự án bất động sản

22 tiêu chí đánh giá mới sẽ 'nội soi' từng dự án bất động sản

13:57 , 23/11/2025
Hình ảnh cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe sáng nay

Hình ảnh cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe sáng nay

13:45 , 23/11/2025
Tỉnh có đường bờ biển dài 200km và hơn 140 hòn đảo lớn nhỏ sắp có khu đô thị lấn biển 83 ha, vốn đầu tư nghìn tỷ

Tỉnh có đường bờ biển dài 200km và hơn 140 hòn đảo lớn nhỏ sắp có khu đô thị lấn biển 83 ha, vốn đầu tư nghìn tỷ

13:20 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên