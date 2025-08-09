'Tể tướng Lưu Gù' từng bị đưa vào 'danh sách đen' và cuộc sống ẩn dật tuổi U80

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, ông bộc lộ đam mê nghệ thuật và gia nhập đoàn tạp kỹ khi mới 14 tuổi. Năm 1978, ở tuổi 32, ông thi đỗ và theo học khoa Đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương - cái nôi đào tạo những ngôi sao lớn của sân khấu, điện ảnh Hoa ngữ .

Với khán giả Việt Nam, cái tên “Tể tướng Lưu Gù” không hề xa lạ.

Năm 1983, Lý Bảo Điền bắt đầu bước chân vào điện ảnh với vai diễn đầu tay trong phim Xông Pha Giang Hồ. Dáng người nhỏ thó, gương mặt không điển trai, nhưng ông có lối diễn xuất nội lực và chiều sâu tâm lý, dễ dàng hóa thân vào mọi loại vai – từ giang hồ, nông dân chất phác, thần y đại tài đến vị quan thanh liêm.

Trước khi nổi đình nổi đám với truyền hình, Lý Bảo Điền từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh rộng với các phim như Tình Người Ma, Cúc Đậu, Người Trung Quốc, Hội Tam Hoàng Thượng Hải,… tr ong đó có nhiều phim hợp tác cùng đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu.

Nổi danh nhờ vai diễn ''Tể tướng Lưu Gù''

Năm 1996, Lý Bảo Điền vụt sáng trở thành biểu tượng truyền hình Trung Quốc nhờ vai Lưu Gù- vị quan chân chất, thông minh, hay chống đối gian thần trong phim Tể tướng Lưu Gù. Đây là vai diễn kinh điển, giúp ông trở thành ngôi sao quốc dân tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Vai diễn Tể tướng Lưu Gù làm nên tên tuổi của Lý Bảo Điền.

Với nụ cười hiền hậu, ánh mắt khôn ngoan và dáng đi khom lưng đặc trưng, Lý Bảo Điền khắc họa một Lưu Dung vừa hài hước vừa thâm sâu, trí tuệ mà nhân hậu. Bộ phim tái hiện chốn quan trường rối ren của triều đình nhà Thanh nhưng lại chạm tới trái tim khán giả bằng tiếng cười nhẹ nhàng và tình người ấm áp. Vai diễn này trở thành biểu tượng không thể thay thế, được xem là “Lưu Gù chuẩn mực nhất màn ảnh”.

Sau thành công vang dội của Tể tướng Lưu Gù, Lý Bảo Điền tiếp tục chinh phục khán giả qua loạt vai kinh điển trong T hần y Hỷ Lai Lạc, Đại Thanh Dược Vương, Yên Hồ, Cảnh Sát Lý Tửu Bình, Khâm Sai Đại Thần, Phượng Hoàng Cầm,…

Ở mảng truyền hình, ông thường vào vai những nhân vật trí tuệ, chân thành, sống có nguyên tắc và thường... sợ vợ - hình mẫu gây nhiều thiện cảm. Ở điện ảnh, Lý Bảo Điền thể hiện sự biến hóa tài tình giữa phản diện và chính diện, góp mặt trong nhiều bộ phim nghệ thuật được giới chuyên môn đánh giá cao.

Lý Bảo Điền đoạt hàng loạt giải thưởng lớn. Ngay từ năm 1987, ở tuổi 41, ông đã đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Kê lần thứ 8 với vai diễn trong Tình Người Ma. Ba năm sau, ông tiếp tục giành giải Nam chính xuất sắc tại giải Bách Hoa với phim Quá Niên.

Lý Bảo Điền nhận nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp.

Với vai Thần y trong phim Hỷ Lai Lạc, Lý Bảo Điền đoạt liền 3 giải thưởng lớn: Nam chính xuất sắc tại Phi Thiên lần thứ 23, Nam chính xuất sắc và Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Kim Ưng lần thứ 21. Năm 2020, ông vinh dự nhận Giải Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải Kim Ưng, ghi nhận những đóng góp không thể thay thế trong suốt hơn 40 năm làm nghề.

Dù được yêu mến và trao nhiều danh hiệu, nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ thái độ điềm đạm: “ Tôi không bất ngờ. Ở tuổi này, thật khó để cảm thấy bất ngờ. Nhưng tôi rất vui. Chỉ cần còn sống, tôi sẽ tiếp tục dốc hết tâm huyết để đóng phim, dù là vai nhỏ nhất”.

Từng bị gọi là “nỗi sợ của diễn viên trẻ”

Song hành cùng tài năng, Lý Bảo Điền còn nổi tiếng vì tính cách kỳ lạ và chính trực đến mức bị ghét. Trong sự nghiệp, ông chưa từng nhận bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào, dù được mời với mức cát-sê khổng lồ.

Sau thành công của Thần y Hỷ Lai Lạc, công ty dược ngỏ ý mời ông làm đại diện với thù lao 5 triệu NDT (khoảng 17,4 tỷ đồng), nhưng ông từ chối thẳng thừng: “Tôi chưa dùng thuốc đó bao giờ, sao dám giới thiệu cho khán giả? Nhỡ gây hại cho họ thì sao?”.

Lý Bảo Điền từng bị tẩy chay vì tính cách thẳng thắn, cương trực.

Lý Bảo Điền cho rằng việc quảng cáo dựa trên hình tượng vai diễn là không đạo đức, ảnh hưởng tới niềm tin và cảm nhận của khán giả với nhân vật. Quan điểm thẳng thắn ấy khiến ông được truyền thông gọi là “người nghệ sĩ mẫu mực”, nhưng cũng đồng thời là “nỗi sợ” của giới sản xuất.

Ông cầu toàn, nghiêm khắc, đến mức từng đuổi diễn viên ra khỏi đoàn phim vì đi trễ, từng từ chối 17 kịch bản liên tiếp vì không ưng ý, từng kiện 13 nhà sản xuất ra tòa vì chỉnh sửa phim không đúng hợp đồng. Vụ kiện đình đám nhất là năm 2004, với phim Khâm Sai Đại Thần - Lý Bảo Điền ký hợp đồng 30 tập, nhưng nhà sản xuất tự ý thêm 3 tập. Ông kiện, thắng, và nhận bồi thường 1,9 triệu NDT (6,6 tỷ đồng).

Cái giá phải trả là sự nghiệp chững lại. 13 công ty điện ảnh lớn liên kết tẩy chay Lý Bảo Điền, coi ông là người “khó chịu, hống hách”. Các kịch bản dần thưa thớt, ông gần như rút lui khỏi truyền hình. Ông từng tự nhận: “ Tính cách tôi quái gở, tùy hứng, không nghe ai, không hợp với số đông”.

Cuộc sống ở ẩn, đam mê hội hoạ

Sau hơn nửa thế kỷ cống hiến, hiện Lý Bảo Điền gần như đã nghỉ hưu. Bộ phim cuối cùng ông tham gia là T ầm Hán Kế (2021 ). Không nhà lầu xe sang, không khoe giàu, ông sống giản dị, dành thời gian vẽ tranh, nghe nhạc và tận hưởng tuổi già.

Lý Bảo Điền say mê vẽ tranh, liên tục thử nghiệm các hình thức thể hiện nghệ thuật để tìm kiếm cảm hứng và cảm giác tươi mới.

Con trai ông - Lý Úc - cũng theo nghiệp diễn, dù khá chật vật. Dù là giảng viên tại Học viện Hý kịch Trung ương, Lý Bảo Điền không hề ưu ái con trai. Lý Úc thi trượt hai lần, đến lần thứ ba, sau 6 năm, mới đỗ vào trường. Từng có thời điểm, do xung đột cá tính, Lý Úc bỏ nhà ra đi 8 năm.

Tài năng, nguyên tắc, kiêu hãnh và cô đơn đó là chân dung Lý Bảo Điền. Dù đã ở ẩn, tên tuổi của ông vẫn luôn là một tượng đài đáng kính trong lòng nhiều thế hệ khán giả yêu điện ảnh Trung Quốc.

