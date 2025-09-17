Tecco Elite City mở bán và tri ân khách hàng với quà tặng lên tới 400 triệu đồng

Đây không chỉ là dịp mở bán quỹ căn cuối cùng đẹp nhất tòa B & C, mà còn là cơ hội để khách hàng trải nghiệm không gian sống chuẩn quốc tế và tham gia bốc thăm may mắn với quà tặng trị giá tới 400 triệu đồng.

Cơ hội "Rinh nhà sang - Trúng xế xịn" cùng căn hộ cao cấp Tecco Elite City

Kể từ khi chính thức ra mắt, Tecco Elite City đã nhanh chóng trở thành một trong những dự án căn hộ được săn đón bậc nhất tại vùng Đông Bắc. Lý do bởi dự án sở hữu mức giá "chân sóng" tuyệt chủng, còn nhiều biên độ tăng giá, đồng thời nhu cầu thuê và giá cho thuê khá cao. Theo đó, bước qua tháng ngâu, dự án vẫn giữ vững sức nóng giao dịch nhờ lợi thế vị trí chiến lược, tiện ích đồng bộ và chính sách bán hàng linh hoạt, hấp dẫn. Tính đến thời điểm này, dự án đã ghi nhận gần 1000 căn hộ được giao dịch sau khoảng 1 năm mở bán.

Nhằm tri ân sự đồng hành của khách hàng, ngày 21/9/2025 tới đây Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc – Đơn vị phát triển kinh doanh Tecco Elite City phối hợp cùng chủ đầu tư Tecco Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện mở bán và tri ân đặc biệt. Tại sự kiện, khách hàng mua căn hộ* có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên tới 400 triệu đồng gồm ô tô VinFast VF3, xe máy điện VinFast EVO Neo, iPad Air M3, Apple Watch SE2 và cùng nhiều phần quà giá trị.

Ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng và đồng hành của các khách hàng dành cho Tecco Elite City. Sự kiện lần này không chỉ là dịp để chúng tôi tri ân khách hàng mà còn là cơ hội để các nhà đầu tư trực tiếp đến và cảm nhận không gian sống khác biệt của dự án. Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn bứt phá về hạ tầng, công nghiệp và đô thị hóa, kéo theo nhu cầu nhà ở và giá trị bất động sản gia tăng mạnh mẽ, và Tecco Elite City đang nằm ở giữa tâm điểm của làn sóng ấy."

Tổ hợp căn hộ cao cấp Tecco Elite City

Không chỉ hấp dẫn nhờ quà tặng, chính sách bán hàng đột phá của Tecco Elite City cũng là yếu tố giúp dự án duy trì sức hút liên tục. Chỉ cần bỏ vốn từ 900 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn 2 phòng ngủ, lãi suất 0% trong 18 tháng, chiết khấu thanh toán sớm 4%. Đây là cơ hội lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn tối ưu dòng tiền, kết hợp chiến lược mua để cho thuê vừa không phải trả lãi ngân hàng vừa sinh lợi nhuận đều đặn.

Tecco Elite City - Cơ hội đầu tư tạo dòng tiền top đầu 2025

Điều làm nên sức hấp dẫn của Tecco Elite City chính là sự hội tụ hiếm có giữa vị trí đáng giá, quy mô ấn tượng và hệ thống tiện ích toàn diện. Đây là một trong những dự án được đánh giá là quy mô hiện đại và đầy đủ tiện ích bậc nhất tại Thái Nguyên đến thời điểm hiện tại.

Nằm ngay mặt tiền đường Quang Trung trục huyết mạch của TP Thái Nguyên và kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Tecco Elite City sở hữu lợi thế di chuyển thuận tiện tới thủ đô và các khu công nghiệp lân cận.

Tecco Elite City thiết lập chuẩn sống cao cấp hoàn toàn mới tại Thái Nguyên

Không chỉ sở hữu vị trí trung tâm, Tecco Elite City còn ghi điểm nhờ hệ thống hơn 68 tiện ích chuẩn quốc tế với 3 tầng trung tâm thương mại rộng 16.000m2 có bể bơi, phòng gym, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em trong nhà, cafe, nhà hàng, siêu thị; quảng trường, công viên cây xanh… Đặc biệt, dự án có 3 tầng hầm để xe là lợi thế hiếm thấy tại các khu căn hộ trung tâm đáp ứng tối đa nhu cầu đỗ xe ngày càng tăng. Chính sự đồng bộ này tạo nên môi trường sống đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn của nhóm khách hàng thu nhập cao, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài đang lưu trú tại đây.

Căn hộ Tecco Elite City hút khách hàng mua đầu tư cho thuê

Ở góc độ đầu tư, với vị trí trung tâm Thái Nguyên và lợi thế kết nối các khu công nghiệp, dự án trở thành lựa chọn lưu trú hàng đầu của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên hiện là nơi tập trung hơn 7 khu công nghiệp lớn, trong đó có khoảng 30.000 chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các tập đoàn như Samsung, TNG, Sông Công II hay Nam Phổ Yên.... Nhu cầu thuê căn hộ trung tâm luôn ở mức cao với tỷ lệ lấp đầy trên 90% và giá thuê trung bình từ 8 – 12 triệu đồng/tháng cho căn 2 phòng ngủ, tăng 25 – 30% so với ba năm trước. Thực tế ghi nhận, các khách hàng mua Tecco Elite cho thuê chỉ mất khoảng 1-2 tuần sau khi hoàn thiện nội thất là đã chốt được khách thuê.

Ngoài ra, mục tiêu đưa Thái Nguyên lên đô thị loại I và dự báo giá trị bất động sản trung tâm sẽ tăng bình quân 8 – 10%/năm trong giai đoạn 2025 – 2030, Tecco Elite City đem tới cho gia chủ cơ hội đầu tư "lợi đơn lợi kép": vừa khai thác dòng tiền từ cho thuê, vừa hưởng trọn giá trị gia tăng theo thời gian. Nhờ đó, dự án tiếp tục khẳng định vị thế tâm điểm bất động sản Thái Nguyên, mở ra cơ hội sở hữu căn hộ đẳng cấp và tiềm năng sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư.

