Techcombank ba năm liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam” tại giải thưởng The Asset Digital Awards

The Asset Triple A Digital Awards là giải thưởng danh giá do The Asset - tạp chí tài chính hàng đầu châu Á trao tặng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong đánh giá và xếp hạng các tổ chức tài chính thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt, tạp chí luôn được giới chuyên gia, lãnh đạo cấp cao trên thế giới tin tưởng. Giải thưởng năm nay vinh danh những tổ chức tài chính có thành tựu nổi bật trong đổi mới sáng tạo, tiên phong mang đến trải nghiệm số thiết thực cho khách hàng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông.

Giải thưởng "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam" được trao cho Techcombank là sự công nhận cho những sáng kiến đột phá của ngân hàng này trong ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh, khẳng định tính ưu việt của nền tảng ngân hàng số và năng lực triển khai các sản phẩm số hóa dựa trên công nghệ, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu cho khách hàng. Trong khi đó, giải thưởng "Ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam" ghi nhận Techcombank Mobile nhờ vào tính ổn định, bảo mật và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của khách hàng.

Ông Pranav Seth, Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số Techcombank, chia sẻ: "Techcombank đang tái định nghĩa dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam bằng cách cung cấp các giải pháp tài chính cá nhân , liền mạch, mang đến sự tiện lợi và tối ưu cho khách hàng. Những khoản đầu tư chiến lược vào dữ liệu, AI và nền tảng ngân hàng số trong thời gian qua đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong thói quen tiêu dùng và quản lý tài chính cá nhân. Điều này không chỉ củng cố vị thế tiên phong của Techcombank trong hành trình chuyển đổi số mà còn đưa chúng tôi từng bước hiện thực hóa tầm nhìn 'Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống'.

Ông Pranav Seth, Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số Techcombank

Techcombank khép lại năm 2024 với khoảng 15,4 triệu khách hàng, thu hút thêm hơn 1,9 triệu khách hàng mới trong năm. Trong số đó, 55,1% khách hàng gia nhập thông qua nền tảng số và 43,6% từ kênh chi nhánh. Techcombank cũng là ngân hàng sở hữu một trong những tệp khách hàng chuộng số hóa nhất so với bất kỳ ngân hàng nào trên thế giới, với khoảng 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trực tuyến, và nền tảng ngân hàng số ghi nhận hơn 50 lượt đăng nhập từ mỗi khách hàng mỗi tháng.

Nền tảng ngân hàng số mạnh mẽ giúp Techcombank liên tục giới thiệu các sản phẩm tài chính số dẫn đầu thị trường. Sinh lời tự động 2.0 - sản phẩm đột phá trên ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile, cho phép khách hàng cá nhân tự động tối ưu lãi suất trên số dư, để tài khoản 'mỗi ngày thêm giá trị'. Đến cuối năm 2024, gần 3 triệu khách hàng đã sử dụng Sinh lời tự động, giúp số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của Techcombank đạt mức cao kỷ lục. Con số này giúp nhà băng duy trì tỷ lệ CASA lên 40,5% - cao nhất hệ thống, mang tới nguồn vốn giá rẻ giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh.

The Asset cũng đánh giá cao Techcombank Rewards – chương trình tích điểm lớn nhất tính riêng trong ngành ngân hàng tại Việt Nam thời điểm hiện nay. Khách hàng có thể dễ dàng tích lũy và đổi điểm thưởng ngay trên ứng dụng Techcombank Mobile tại hơn 420 thương hiệu đối tác và hơn 16,000 đơn vị chấp nhận thanh toán trên toàn quốc. Kết thúc quý 4 năm 2024, Techcombank Rewards đã ghi nhận hơn 10 triệu người dùng, với hơn 720 triệu giao dịch đổi thưởng được thực hiện, cho thấy nhu cầu và sự ủng hộ mạnh mẽ từ thị trường cũng như năng lực đáp ứng công nghệ vượt trội của nhà băng này.

The Asset cũng ghi nhận những trải nghiệm siêu cá nhân hóa mà Techcombank triển khai thông qua nền tảng dữ liệu và AI. Trong năm 2024, ngân hàng đã sử dụng nền tảng tiếp thị thông minh để gửi hơn 680 triệu tin nhắn cá nhân hóa, từ tư vấn quản lý tài chính đến đề xuất sản phẩm phù hợp, giúp khách hàng được tiếp cận thông tin đúng người, vào đúng thời điểm

Nhờ năng lực số hóa toàn diện, Techcombank đã tích hợp đa dạng và đầy đủ dịch vụ tài chính vào một hệ sinh thái duy nhất, giúp khách hàng thực hiện mọi thao tác, từ tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm đến quản lý tài chính thông minh ngay trên cùng một ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile. Techcom Securities là một minh chứng rõ nét, cho thấy khách hàng được tối ưu mọi trải nghiệm liên kết tài khoản, nộp tiền/ rút tiền, cũng như nhận được tư vấn đầu tư hiệu quả chỉ trong cùng một app ngân hàng.

Năm 2024 cũng ghi dấu việc Techcombank đã hoàn tất chuyển toàn bộ nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp lên điện toán đám mây (cloud), nâng cao khả năng mở rộng và độ ổn định của hệ thống. Bước đi này giúp ngân hàng sẵn sàng hơn với khối lượng giao dịch quy mô ngày càng lớn và tần suất giao dịch cao, đảm bảo trải nghiệm giao dịch mượt mà và xuyên suốt cho khách hàng.