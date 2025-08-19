Techcombank đồng hành cùng chuỗi sự kiện đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để tri ân những trang sử hào hùng, mà còn là lời khẳng định về một Việt Nam mới sáng tạo, năng động và đang sẵn sàng vươn ra thế giới. Sự tham gia đồng hành của Techcombank thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng và góp phần tích cực để cùng tạo nên những dấu ấn trong dịp kỷ niệm quan trọng này.

Trong đó, đại nhạc hội V Concert và V Fest diễn ra vào tối 9 và 10/8/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Điểm nổi bật của “V Concert” là tinh thần tự hào dân tộc với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” đồng thời cũng là sân khấu đầu tiên hội tụ các ngôi sao hàng đầu thuộc nhiều thế hệ, phong cách và lĩnh vực nghệ thuật. Đêm diễn “V Fest” nối tiếp mang một tinh thần mới, đầy hứng khởi đúng như tên gọi “Thanh xuân rực rỡ”, tôn vinh văn hóa bằng âm nhạc hiện đại, quy tụ các gương mặt nghệ sĩ trẻ được yêu thích.

Không dừng lại ở đó, Techcombank còn hân hạnh đồng hành cùng chương trình “Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam”, tổ chức vào sáng 9/8 tại Hồ Hoàn Kiếm và tối 10/8 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện đặc biệt này được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 2025), góp phần tôn vinh lực lượng giữ gìn an ninh quốc gia và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng.”

Đặc biệt, vào ngày 29/8, Techcombank tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Hà Nội Rạng Rỡ” diễn ra tại Tháp Rùa – Hồ Hoàn Kiếm. Đây là màn trình diễn 3D mapping kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ nhằm mang đến bữa tiệc thị giác độc đáo, tôn vinh vẻ đẹp Thủ đô ngàn năm văn hiến, phục vụ người dân thủ đô và du khách.

Bà Thái Minh Diễm Tú – Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank chia sẻ: “Việc đồng hành cùng chuỗi sự kiện trọng đại này nhất quán với tinh thần ‘Vượt trội hơn mỗi ngày’ của Techcombank. Dù là qua âm nhạc, nghệ thuật, triển lãm hay công nghệ, những sự kiện này chính là những “điểm chạm” để Techcombank lan tỏa tinh thần vượt trội và kết nối mọi người cùng kiến tạo “Việt Nam mới”. Từ các giải pháp tài chính toàn diện, dịch vụ ngân hàng số hàng đầu đến các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn mới và các dự án trọng điểm quốc gia, Techcombank không ngừng chuyển đổi và “vượt trội hơn mỗi ngày để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.”

Trong hành trình gần 32 năm phát triển cùng cộng đồng trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam, Techcombank không ngừng tiên phong trong thực hiện các mục tiêu về môi trường, xã hội, quản trị. Ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, bù đắp phát thải và phát triển thể thao cộng đồng, lan tỏa “bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”. Từ các cuộc thi công nghệ AI dành cho sinh viên đến việc đồng hành cùng chính quyền và người dân trong giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, Techcombank cùng hệ sinh thái tài chính mạnh đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ cùng góp phần quan trọng trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



