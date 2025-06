Techcombank là đại diện duy nhất Việt Nam được giải thưởng Celent Model Bank 2025 về quản lý vận hành xuất sắc

Được tổ chức thường niên từ năm 2008, Celent Model Bank Awards là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng toàn cầu, nhằm tôn vinh những tổ chức có sáng kiến công nghệ mang lại giá trị thực tiễn, góp phần vào việc hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến liên tục hoạt động kinh doanh để đạt được hiệu suất vượt trội. Giải thưởng đánh giá rất cao hiệu quả của việc tối ưu hóa quy trình, tối ưu chi phí, tăng năng suất và cân bằng mọi khía cạnh của tổ chức thông qua công nghệ để mang lại giá trị cho khách hàng cùng các bên liên quan.

Năm 2025, có hàng trăm ngân hàng và tổ chức tài chính từ nhiều khu vực như Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Trung Đông và Úc tham gia đề cử, trong đó Techcombank vinh dự trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên được vinh danh ở hạng mục "Operational Excellence". Đây chính là minh chứng cho năng lực của ngân hàng Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai với các định chế tài chính lớn trên thế giới trong việc làm chủ quy trình công nghệ để khai thác tối đa hiệu quả kinh doanh và vận hành hệ thống.

Hội đồng thẩm định giải đặc biệt ấn tượng với mô hình "Human & Bot Collaboration Center" do Techcombank hợp tác với Akabot của Tập đoàn FPT triển khai. Celent ghi nhận những nỗ lực tiên phong của Techcombank trong việc số hóa hoạt động vận hành thông qua quá trình triển khai tự động hóa quy trình bằng rô-bốt (Robotic Process Automation - RPA). Rô-bốt hoạt động như một "nhân viên ảo", mô phỏng thao tác của con người mà không cần can thiệp sâu vào mã nguồn hay cơ sở dữ liệu, điều mà không nhiều tổ chức tài chính ngân hàng tại Việt Nam triển khai được đồng bộ trong thời điểm này.

Sau 3 năm đi vào hoạt động, dự án RPA tại Techcombank đã giúp tăng tốc số hóa toàn diện nội bộ, gia tăng tốc độ xử lý dữ liệu với khối lượng lớn và độ chính xác gần như tuyệt đối. Cùng với đó là cho phép cán bộ nhân viên tập trung vào các hoạt động chiến lược, cải thiện kỹ năng, nâng cao giá trị bản thân nhờ tinh giản được các tác vụ đơn thuần.

Chia sẻ về hành trình chinh phục giải thưởng danh giá này của Celent, ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Khối Công nghệ Techcombank chia sẻ: "Là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh đã chứng minh cho những nỗ lực duy trì một "cỗ máy công nghệ vận hành trơn tru" trong toàn hàng. Trên nền tảng đó, chúng tôi chuyển sang giai đoạn "tăng tốc" từ năm 2024, chứng minh cam kết của mình trong việc không ngừng nâng cao hiệu suất và tối ưu hơn trong vận hành".

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ Techcombank.

Vượt qua hàng trăm ứng viên từ các thị trường phát triển như Mỹ, Anh, Singapore, Nhật Bản để chinh phục giải Celent danh giá, chính là nhờ ngân hàng đã xây dựng thành công mô hình "Human & Bot Collaboration Center" với dự án RPA. Thay vì xem robot như công cụ thay thế con người, Techcombank thiết kế mô hình lực lượng lao động lai (hybrid workforce), nơi nhân viên và robot làm việc cùng nhau. Theo đó, robot đảm nhiệm những tác vụ lặp lại (đối soát, xử lý thẻ, kiểm tra dữ liệu…) với tốc độ và độ chính xác cao, còn nhân viên đóng vai trò giám sát, tinh chỉnh, cải tiến quy trình và tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược, sáng tạo hơn.

Nhờ đó, trong vòng 3 năm từ năm 2022 đến 2024, mô hình này đã giúp giải phóng hơn 586.000 giờ lao động cho nhân sự nội bộ, tiết kiệm hơn 20 tỷ đồng chi phí nhân sự và góp phần tối ưu các chính sách nhân sự - chuyển đổi vai trò của nhân viên thay vì cắt giảm họ. Kết quả Khảo sát Gắn kết (EES) và Khảo sát nhanh (Pulse Survey) thực hiện định kỳ tại Ngân hàng cho thấy, tỷ lệ gắn kết ngân hàng 2024 đạt 84% tăng 2% so với 2023 và có tới 94% CBNV tự hào khi làm việc tại Techcombank.

Điều này là thật sự quan trọng bởi nó giúp tạo động lực và thúc đẩy tinh thần làm việc sáng tạo trong toàn hệ thống. "Tự động hóa không phải là mối đe dọa mà là cơ hội. Tại Techcombank, chúng tôi không loại bỏ con người khỏi quy trình mà tin rằng sự kết hợp giữa công nghệ và con người mới là công thức tạo nên sự khác biệt. Rô-bốt không thay thế nhân viên, mà trở thành người đồng hành, giúp họ phát huy tối đa năng lực và giá trị.", ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ thêm.

Tính đến cuối năm 2024, thông qua chiến lược "Số hóa Cốt lõi" (Digital to the Core) Techcombank đã triển khai rất nhiều các sáng kiến nhằm cải thiện hiệu năng và chất lượng dịch vụ. Theo đó, ngân hàng đã tự động hóa trên 100 quy trình áp dụng cho 11 Khối nghiệp vụ toàn ngân hàng như Tài chính, Rủi ro, Dịch vụ thẻ, …, đạt tỷ lệ tự động hóa lên tới 99% trong các quy trình đã triển khai..., đồng thời xử lý hàng triệu giao dịch chỉ trong 15 - 20 phút, giúp tăng quy mô vận hành 30 - 50% mà không cần tăng nhân sự tương ứng.

Nhờ đó, Techcombank đã tiết kiệm được 4 tỷ đô la trong năm 2024, dẫn đầu thị trường về "Tối ưu hóa chi phí tiên tiến" với điểm số 55%, vượt trội so với mức tham chiếu 50% của các ngân hàng lớn trong ASEAN. Tăng trưởng 200% mỗi năm về số lượng quy trình tự động hóa.

Không chỉ được vinh danh tại Celent Model Bank 2025, dự án RPA vừa qua cũng được vinh danh giải thưởng Sáng kiến Tự động hóa Xuất sắc nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Best Automation Technology Initiative in Asia Pacific) trong khuôn khổ giải thưởng The Asian Banker, đồng thời Khối Công nghệ cũng tự hào được vinh danh thêm 2 giải thưởng lớn khác là: Sáng kiến Hạ tầng và Kiến trúc Số Xuất sắc nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Best Digital Infrastructure and Architecture Initiative in Asia Pacific), Sáng kiến Công nghệ Xuất sắc nhất Việt Nam trong Quy trình Xác minh và Tiếp nhận Khách hàng (Best KYC & Customer Onboarding Technology Initiative in Vietnam). Điều này không chỉ khẳng định năng lực nội tại và tầm nhìn chiến lược của Techcombank, mà còn truyền cảm hứng cho hệ sinh thái tài chính – công nghệ tại Việt Nam tiến ra thế giới.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) hiện là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam và là ngân hàng hàng đầu châu Á với tầm nhìn: Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống. Techcombank theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp để giúp trao quyền tài chính cho khách hàng của mình. Techcombank hiện phục vụ hơn 15 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua nền tảng ngân hàng số và ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di dộng, cũng như mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải rộng khắp trên cả nước. Cách tiếp cận hệ sinh thái của Techcombank, được thực hiện trên nhiều lĩnh vực kinh tế chính với các đối tác, tiếp tục tạo sự khác biệt cho Techcombank ở một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Techcombank được FiinRatings và Moody's xếp hạng tín nhiệm lần lượt ở mức AA- và Ba3. Techcombank cũng được S&P xếp hạng BB-, mức cao nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.