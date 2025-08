Techcombank - One Mount luân chuyển lãnh đạo, tối ưu sức mạnh hệ sinh thái

Tầm nhìn quốc gia và vai trò khối tư nhân

Trong bối cảnh tầm nhìn quốc gia về chuyển đổi số được khẳng định mạnh mẽ qua Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và Nghị quyết 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện, nhấn mạnh dữ liệu số và chủ quyền dữ liệu, HST Techcombank - One Mount - Masterise Group là đơn vị tiên phong thực thi các nghị quyết quốc gia, góp phần nâng tầm cuộc sống và kinh doanh cho hàng triệu người Việt.

Techcombank và One Mount đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược với Trung tâm Sáng tạo, Khai thác dữ liệu trực thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) về tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu lõi cho các ngành trọng yếu, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ quốc gia.

HST được định hướng theo văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm (Customer-Centric): Phát triển sản phẩm/dịch vụ theo nhu cầu và trải nghiệm khách hàng, giúp mỗi khách hàng tham gia HST được tận hưởng trọn vẹn tất cả giá trị xuyên suốt từ ngân hàng, bất động sản, công nghệ, bán lẻ đến các chương trình khách hàng thân thiết và ứng dụng phong cách sống.

One Mount - Trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và dữ liệu của HST Techcombank - One Mount - Masterise Group



Được định vị rõ vai trò là trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo (data, AI, blockchain) kết nối HST số, One Mount quản lý và phát triển toàn bộ công nghệ và dữ liệu cho Techcombank và Masterise Group, không bị ràng buộc bởi các rào cản của định chế tài chính truyền thống. Sự đóng góp của One Mount không chỉ mang lại những thành công hơn nữa cho HST toàn diện này, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế số Việt Nam, góp phần đưa đất nước vươn mình và khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ khu vực và thế giới thông qua những trụ cột công nghệ, sản phẩm và dữ liệu hàng đầu.



Sức mạnh của mô hình HST hợp nhất - luân chuyển linh hoạt nhân tài

Chiến lược dùng nhân tài của khối tư nhân này được thể hiện rõ nét qua sự luân chuyển lãnh đạo linh hoạt, như việc bà Nguyễn Thị Dịu - từ Tổng Giám đốc One Mount - chính thức lên đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị One Mount kiêm nhiệm Phó Chủ tịch TCBS và Phó Chủ tịch Masterise Group, cùng ông Phùng Quang Hưng - nguyên Phó Tổng Giám đốc Techcombank sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ lớn trở thành Tân Tổng Giám đốc Tập Đoàn One Mount từ 01/08/2025. Việc tập trung vào phát triển con người và chiến lược luân chuyển gắn kết lãnh đạo cấp cao càng củng cố sức mạnh này, đảm bảo sự kết nối chặt chẽ giữa tài chính, công nghệ và đổi mới.

Bà Nguyễn Thị Dịu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn One Mount kiêm nhiệm Phó Chủ tịch TCBS và Masterise Group

Việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao một cách liền mạch giữa Techcombank và One Mount là minh chứng rõ ràng nhất cho một mô hình HST thống nhất và linh hoạt. Có thể thấy tập đoàn công nghệ này đã và đang củng cố, xây dựng đội ngũ lãnh đạo sẵn sàng cho tương lai, chia sẻ tầm nhìn thống nhất xuyên suốt Techcombank, One Mount, Masterise Group và các đối tác liên kết khác.

Đây là một lợi thế cạnh tranh đặc biệt của HST toàn diện, tài chính - bất động sản - công nghệ, cho phép sự đổi mới không rào cản, thử nghiệm nhanh và sáng tạo không giới hạn với One Mount đóng vai trò như một trung tâm đổi mới, không bị trói buộc bởi các hệ thống lõi cũ hay quy trình cồng kềnh thường thấy ở các định chế tài chính truyền thống.

Ông Phùng Quang Hưng - Tân Tổng Giám đốc Tập đoàn One Mount chia sẻ: "Việc nhận nhiệm vụ tại One Mount không chỉ là một vị trí mới, mà là một lời kêu gọi để phục vụ ở một tầm cao hơn. Mục tiêu của tôi là dẫn dắt tập đoàn phát triển kinh doanh trên nền tảng công nghệ và dữ liệu xuất sắc, đảm bảo sự tích hợp liền mạch, biến One Mount thành bệ phóng vững chắc, giúp Techcombank và toàn HST bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời. chúng tôi cũng trao năng lực số cho hàng triệu người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam, giúp định hình cơ sở hạ tầng kinh tế thế hệ mới của đất nước thông qua công nghệ, dữ liệu và niềm tin."