Techcombank thông báo khẩn: Sẽ dừng toàn bộ giao dịch đối với tài khoản sau

06-12-2025 - 12:54 PM | Smart Money

Chủ tài khoản Techcombank sẽ không thể chuyển tiền, rút tiền được trong trường hợp sau đây.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa phát đi thông báo khẩn, yêu cầu khách hàng rà soát và cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân theo quy định mới để tránh gián đoạn giao dịch từ đầu năm 2026.

Theo Techcombank, căn cứ Thông tư 17/2024/TT-NHNN, Thông tư 18/2024/TT-NHNN và Luật Căn cước số 26/2023/QH15, kể từ ngày 1/1/2026, một số loại giấy tờ tùy thân sẽ không còn được chấp nhận trong quá trình xác thực thông tin khách hàng tại ngân hàng.

Techcombank thông báo khẩn: Sẽ dừng toàn bộ giao dịch đối với tài khoản sau - Ảnh 1.

Những trường hợp cần bổ sung lại giấy tờ. (Nguồn: Techcombank)

Do đó, những khách hàng vẫn đang đăng ký và sử dụng các loại giấy tờ nêu trên tại Techcombank có nguy cơ bị gián đoạn giao dịch.

Techcombank cho biết sẽ phải tạm dừng các giao dịch liên quan đến tài khoản, thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng kể từ thời điểm giấy tờ hết hiệu lực hoặc từ ngày 1/1/2026 (tùy điều kiện nào đến trước), nhằm tuân thủ quy định về chuẩn hóa dữ liệu dân cư và tăng cường an toàn, bảo mật thông tin.

Để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ, Techcombank khuyến nghị khách hàng mang theo căn cước công dân (CCCD) gắn chip còn hiệu lực đến chi nhánh ngân hàng để cập nhật thông tin.

Ngân hàng lưu ý, khách hàng cần hoàn tất việc cập nhật giấy tờ tùy thân trước ngày 1/1/2026 theo đúng hướng dẫn. Sau thời hạn này, nếu chưa thực hiện, Techcombank sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm tạm ngừng giao dịch tài khoản, thẻ và các dịch vụ liên quan.

Ngoài Techcombank, nhiều ngân hàng khác cũng đã phát thông báo yêu cầu khách hàng đồng bộ giấy tờ tùy thân theo chuẩn mới để đáp ứng quy định có hiệu lực từ năm 2026.

 Một ngân hàng thông báo: Thu phí chuyển tiền nhanh 24/7, áp dụng từ đầu tháng 12 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

