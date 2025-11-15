Techpal Rice – Gạo Việt Nam đồng đạt giải "gạo ngon nhất thế giới 2025"

Hội nghị Gạo Quốc tế Thế giới năm nay thu hút hơn 400 đại biểu, diễn giả, quy tụ các bên liên quan thiết yếu tham gia vào sản xuất, thương mại, hậu cần, chính sách và tiêu dùng, mang đến các cơ hội kết nối mạng lưới và thông tin thị trường quan trọng, định hình tương lai của nền kinh tế gạo toàn cầu. Sự kiện năm 2025 đã hoàn thành thành công sứ mệnh thúc đẩy quan hệ thương mại và công nhận sự xuất sắc trong nông nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

Một trong những hoạt động tiêu biểu của WRC là tổ chức trao giải "Gạo ngon nhất thế giới" nhằm vinh danh những giống gạo hảo hạng nhất thế giới. Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực lúa gạo. Năm nay có 30 thương hiệu gạo chất lượng cao tham dự, đến từ Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Úc..

Tại sự kiện WRC 2025, TECHPAL RICE đã chinh phục hội đồng giám khảo quốc tế nhờ hương thơm tự nhiên, độ dẻo mềm hoàn hảo và vị ngọt thanh đặc trưng trong từng hạt gạo. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo của giống lúa ST25 thuần chủng của Việt Nam được canh tác ở vùng đất Trần Đề có điều kiện thổ nhưỡng màu mỡ cùng với khí hậu hài hòa; áp dụng kỹ nghệ canh tác gia truyền đến từ Hải Hậu - Nam Định để tạo ra phẩm chất và mùi hương đặc biệt; ứng dụng khoa học - công nghệ (để nâng cao giá trị gia tăng, giảm phát thải khí nhà kính cho nông nghiệp xanh và phát triển bền vững), canh tác tuân thủ tiêu chuẩn Global G.A.P, công nghệ chế biến hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về an toàn, chất lượng và giá trị dinh dưỡng.

Ông Jeremy Zwinger, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tổ chức the Rice Trader cùng cúp giải thưởng "Gạo ngon nhất thế giới năm 2025" với Ông Vũ Ngọc Đỉnh TGĐ tập đoàn TECHPAL với thương hiệu gạo TECHPAL RICE đến từ Việt Nam

Ông Vũ Ngọc Đỉnh, Tổng Giám đốc TECHPAL Group, chia sẻ: "Giải thưởng này là minh chứng rõ ràng nhất cho hành trình bền bỉ của TECHPAL trong việc nâng tầm hạt gạo Việt. Mỗi hạt gạo TECHPAL RICE là kết tinh của đất trời, công nghệ tiên phong, sáng tạo, tâm huyết và niềm tự hào dân tộc."

Cam kết chất lượng của TECHPAL được thể hiện qua một quy trình sản xuất khép kín, được kiểm soát chặt chẽ từ đồng ruộng đến bàn ăn (như kiểm soát chọn giống, nguồn nước, phân bón, thu hoạch, bảo quản,…). Sản phẩm được canh tác theo tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về nông nghiệp bền vững Global G.A.P (Good Agricultural Practices).

TECHPAL Group đặc biệt chú trọng ứng dụng hệ thống nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, với sự tham vấn và giám sát trực tiếp từ các chuyên gia Hải Hậu hơn 40 năm kinh nghiệm, kỹ nghệ về trồng trọt, chế biến. Sự kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại này không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, mà còn phục vụ mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình canh tác và sản xuất được giám sát bằng hệ thống camera 24/7 và ứng dụng chuyển đổi số (có sự hỗ trợ công nghệ từ Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng). Nhờ đó, chất lượng mỗi hạt gạo được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo tính an toàn, minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc tận ruộng rõ ràng thông qua mã QR (tránh được hàng giả mạo, hàng kém chất lượng), mang đến sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp, TECHPAL RICE còn là đại diện cho tinh thần đổi mới của Việt Nam, giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên (cốm/lá dứa/ngô ngọt), độ dẻo mềm hoàn hảo và vị ngọt thanh đặc trưng, nâng tầm giá trị hạt gạo Việt trên trường quốc tế.

Sản phẩm Techpal Rice của TECHPAL Group

Giải thưởng "Gạo ngon nhất thế giới 2025" không chỉ là vinh dự của TECHPAL Group mà còn là niềm tự hào chung, khẳng định rằng hạt gạo Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục thị trường toàn cầu bằng chất lượng thực, trí tuệ và công nghệ.