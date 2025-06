Terne Holdings, The One Destination, Sun Group, BRG, IPPG, Phương Trang… đổ bộ vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Ngày 22/06/2025, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm thông tin rộng rãi đến đại biểu, các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước những nội dung cơ bản về Khu thương mại tự do (TMTD) Đà Nẵng; định hướng phát triển, vị trí quy hoạch, các cơ chế chính sách ưu đãi, cũng như kế hoạch, lộ trình triển khai để các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và có kế hoạch đầu tư vào Khu TMTD.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tại lễ công bố

Trên cơ sở triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 về tổ chức chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; trong đó, có chính sách cho phép thành lập Khu TMTD Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu, thời gian qua UBND thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án thành lập Khu TMTD Đà Nẵng, thực hiện các thủ tục đề xuất thành lập Khu TMTD, gửi Bộ Tài chính thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày 13/06/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg về việc thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Khu TMTD Đà Nẵng sẽ có 7 vị trí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thu hút nhà đầu tư thứ cấp theo lộ trình và kế hoạch triển khai cụ thể.

Khu TMTD Đà Nẵng có các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Khu TMTD Đà Nẵng phát triển gắn với Trung tâm tài chính quốc tế để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, tạo động lực lan tỏa đến khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; trở thành một mắt xích quan trọng kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu.

Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) – một trong những nhà đầu tư chiến lược – quan tâm phát triển các dịch vụ thương mại chất lượng cao với dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 5, 6 và 7” quy mô khoảng 645 ha có cấu phần như sau:

Vị trí 5 (90 ha, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) và vị trí 6 (154 ha, xã Hòa Nhơn và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) được định hướng phát triển thành Khu phức hợp thương mại – dịch vụ, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Hai vị trí này sẽ phát triển các khu phức hợp nghỉ dưỡng độc đáo, tập trung vào dịch vụ du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp với các biệt thự, resort và tiện ích giải trí đẳng cấp, hệ thống cửa hàng miễn thuế, các trung tâm mua sắm và dịch vụ cao cấp khác, mang đến trải nghiệm sống thư thái, sang trọng và mua sắm đẳng cấp quốc tế.

Trong đó, vị trí số 5 đã có đất sạch, hiện thành phố đang hoàn tất các thủ tục để nhà đầu tư chiến lược có thể tiến hành khởi công xây dựng hạ tầng trong thời gian sớm nhất.

Vị trí 7 (401 ha, xã Hòa Nhơn và Hòa Phú, huyện Hòa Vang) được định hướng phát triển thành khu kinh tế số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo kết hợp thương mại, dịch vụ, nhằm tạo nên một khu phức hợp khoa học thực sự.

Khu vực này sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tiện ích phức hợp đặc thù như trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa, thể thao, khu dân cư cao cấp, tạo môi trường sống lý tưởng cho cộng đồng tri thức và chuyên gia toàn cầu, tương tự các khu phức hợp khoa học hàng đầu thế giới.

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường

Ngoài 3 vị trí trên, Khu TMTD Đà Nẵng sẽ có 4 vị trí khác như sau:

Vị trí 1 (100 ha, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu): Khu logistics gắn với cảng có không gian tiếp cận trực tiếp với Cảng Liên Chiều và ga đường sắt Kim Liên. Xây dựng trung tâm logistics hiện đại bao gồm các chức năng như: trung tâm phân phối, kho ngoại quan, cảng ICD, khu kho hàng logistics.

Vị trí 2 (77ha, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu): Khu trung tâm logistics tích hợp cảng biển và chế biến sơ phục vụ mục đích tái xuất khẩu có không gian liên kết chặt chẽ với vị trí 1 để kết nối ra Cảng Liên Chiểu.

Vị trí 3 (500ha, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang): Trung tâm sản xuất tích hợp với logistics, có không gian kết nối với Cảng Liên Chiểu, ga đường sắt thông qua tuyến đường đề xuất mới ven sông Cu Đê và tuyến đường dự kiến đề xuất phía Bắc, kết nối với sân bay thông qua vành đai phía Tây 2.

Vị trí 4 (559ha, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang): Khu sản xuất giá trị cao. Liền kề với khu công nghiệp Hòa Ninh, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung nên thuận lợi cho chia sẻ nguồn lực hạ tầng kỹ thuật dùng chung, tận dụng hệ sinh thái khu công nghệ cao, tạo thành một trung tâm về công nghiệp, công nghệ cao khu vực phía Tây thành phố.

Bên cạnh đó tại buổi lễ, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ trao Biên bản ghi nhớ về đầu tư vào Khu TMTD Đà Nẵng cho 8 nhà đầu tư chiến lược gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group), Tập đoàn Terne Holdings và The One Destination về việc hợp tác phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng; Tập đoàn BRG –CTCP, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Công ty CP Đầu tư Phương Trang, Công ty Cổ phần Newtechco Group, đại diện Liên danh doanh nghiệp đầu tư Công ty Cổ phần NewTechco Group và Công ty TNHH Phytopharco Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng.

Đồng thời, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ trao Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư dự án cho 4 nhà đầu tư quan tâm, gồm: Công ty Cổ phần Đại chúng Amata Việt Nam, Công ty Cổ phần Green Ipark; Công ty TNHH Điện khí Quốc Quang; Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Việc thành lập Khu TMTD Đà Nẵng không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với Đà Nẵng mà còn là tuyên bố mạnh mẽ của Chính phủ về quyết tâm thử nghiệm và đột phá trong thể chế nhằm tạo ra một không gian phát triển mang tầm quốc tế, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chiến lược.

Ông Richard McClellan - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Terne Việt Nam, đại diện cho Tập đoàn Terne Holdings và The One Destination

Do đó, để sớm đưa Khu TMTD Đà Nẵng đi vào hoạt động đảm bảo hiệu quả, Thành phố đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch với hàng loạt nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian đến; tiếp tục đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách mới thông thoáng và vượt trội hơn áp dụng cho Khu TMTD Đà Nẵng thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời nghiên cứu đề xuất phát triển Khu TMTD Đà Nẵng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam theo hướng mở rộng các vị trí mới tiềm năng, cũng như khai thác không gian trên biển một cách hợp lý.

Ngoài ra, cũng cần sự đồng lòng, nỗ lực và quyết tâm của Chính quyền và nhân dân thành phố; đặc biệt là sự ủng hộ, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước để Khu thương mại tự do Đà Nẵng thực sự trở thành một hệ sinh thái kinh tế hiện đại, thông minh, có tính cạnh tranh cao, tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.