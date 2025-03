TGĐ Công ty Triệu nụ cười Hồ Quốc Thân 'đánh bóng' thế nào trước khi bị khởi tố?

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp nhưng để đánh bóng tên tuổi, Thân đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.

Liên tục lập doanh nghiệp, thay đổi trụ sở

Hồ Quốc Thân sinh năm 1992, quê Nghệ An. Trên trang Facebook cá nhân, Thân tự giới thiệu mình là người sáng lập, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở nhiều doanh nghiệp.

Trước khi thành lập Công ty Triệu nụ cười, Hồ Quốc Thân từng làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền hình Invest TV.

Cơ quan điều tra làm việc với Hồ Quốc Thân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Invest TV có tiền thân là Công ty Cổ phần Truyền thông Tuva, thành lập vào tháng 7/2018, có vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Ban đầu khi thành lập, công ty này do người khác làm người đại diện pháp luật. Tháng 3/2020, Hồ Quốc Thân mới xuất hiện với vai trò làm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Từ vị trí này, Hồ Quốc Thân đã hợp tác với nhiều đối tác lớn về truyền thông, quảng cáo, đào tạo hàng không...

Năm 2023, Thân thành lập Công ty Triệu nụ cười, tự giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trụ sở ban đầu đặt tại Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngành nghề chính của doanh nghiệp là tư vấn quản lý, ngoài ra còn có 73 ngành nghề khác được doanh nghiệp đăng ký.

Theo giấy phép kinh doanh, Triệu nụ cười có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Trong 3 cổ đông sáng lập góp vốn, Hồ Quốc Thân chiếm 80% tương ứng 20 tỷ đồng. Hồ Quốc Thân sinh năm 1992, quê quán Nghệ An, đứng ra làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Sau vài tháng hoạt động, tháng 7/2024, Thân chuyển trụ sở công ty từ Chùa Bộc về một biệt thự tại khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tạo vỏ bọc "mang hạnh phúc đến cho mọi người"

Trên website, Triệu nụ cười giới thiệu là công ty có tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tiên phong hàng đầu tại Việt Nam, mục đích là xây dựng hệ sinh thái đa dạng với mô hình đầu tư, hỗ trợ các dự án về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cộng đồng.

Khoảng giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thực chất, đây là đồng tiền do Thân phát hành. Để đủ điều kiện tham gia vào hệ sinh thái của Triệu nụ cười, mỗi cá nhân phải chi tiền "trợ duyên" với mức giá từ 4-5 triệu đồng/QFS, còn doanh nghiệp là 39 triệu đồng/QFS.

Nhằm thu hút khách hàng đầu tư, Hồ Quốc Thân quảng cáo đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10-11/2024.

Thân quảng bá mình có nguồn tài sản, di sản, kho vàng… rất lớn từ "Tổng bộ"; doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất.

Thân còn vẽ ra viễn cảnh khi sở hữu đồng tiền ảo này, người dân sẽ được nhận lãi suất sở hữu 1 đồng QFS lên thành 10 đồng QFS, từ 10 đồng QFS lên 100 đồng QFS. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì sẽ được trả lại tiền và được hưởng lãi suất.

Để đánh bóng tên tuổi, Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian 1 năm khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Công ty đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ an sinh.

Công ty này cũng mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười và đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa...

Để bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân tổ chức các buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội và Zoom để giảng dạy đạo lý, nhân văn...

Khi có tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích. Cho đến khi cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả". Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khám xét trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười và nhà của Thân do có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.