Thaco Agri của tỷ phú Trần Bá Dương có tổng tài sản tăng vọt lên hơn 67.000 tỷ đồng, vượt Becamex, Vincom Retail, gấp 3 lần HAGL
Thaco Agri báo lãi sau thuế hơn 10 tỷ đồng năm 2024, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước đó lãi gần 42 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của doanh nghiệp tại cuối năm 2024 gần 1.316 tỷ đồng.
- 07-06-2024Sau ít năm làm nông nghiệp, Thaco Agri của tỷ phú Trần Bá Dương có tài sản tăng vọt lên hơn 51.000 tỷ, vượt Vincom Retail, gần bằng Vinamilk, Becamex IDC
- 19-11-2024Thaco Agri của tỷ phú Trần Bá Dương muốn tuyển thêm 21.000 nhân sự từ nay đến 2025
- 16-10-2024Thaco Agri đẩy mạnh đầu tư và phát triển nhân sự
CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2024. Theo đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 10 tỷ đồng năm 2024, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước đó lãi gần 42 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của doanh nghiệp tại cuối năm 2024 gần 1.316 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của Thaco Agri là 14.185 tỷ đồng, giảm 116 tỷ đồng so với số đầu năm. Nợ phải trả tăng mạnh lên 53.126 tỷ đồng, tăng 44% so với hồi đầu năm. Trong đó dư nợ trái phiếu 2.400 tỷ đồng.
Tổng tài sản của Thaco Agri ở mức 67.311 tỷ đồng. Con số này gần bằng với tổng tài sản của MWG (70.438 tỷ đồng), vượt qua tổng tài sản của Becamex IDC (58.781 tỷ đồng), Vietnam Airlines (58.187 tỷ đồng), Vincom Retail (55.226 tỷ đồng) tại cuối năm 2024.
So với các doanh nghiệp cùng ngành, tổng tài sản của Thaco Agri lớn gấp gần 3 lần Pan Group, HAGL.
Theo thông tin công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 14/8/2025, Thaco Agri đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã THGCH2126001 với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng. Lô trái phiếu trên được phát hành ngày 1/10/2021 với kỳ hạn 60 tháng. Dư nợ trái phiếu hiện tại của doanh nghiệp bằng 0.
Thaco Agri là thành viên thuộc Thaco Group, chuyên đầu tư phát triển nông – lâm nghiệp với các lĩnh vực hoạt động: trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh vật tư nông nghiệp. Doanh nghiệp được thành lập vào năm 2018, do ông Trần Bá Dương làm người đại diện theo pháp luật. Thaco Agri có tổng vốn điều lệ là 15.000 tỷ đồng.
Hiện nay, Thaco Agri thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nông - lâm nghiệp với quy mô lớn trên diện tích 84.000 hecta tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong đó, tại Tây Nguyên (Việt Nam) hơn 9.000 hecta; tại huyện Lumphat, huyện Koun Mom, tỉnh Rattanakiri; và huyện Snuol, tỉnh Kratie (vương quốc Campuchia) gần 44.000 hecta; tại 2 tỉnh Attapeu và Sekong (Lào) hơn 27.000 hecta.
Hệ thống của THACO đang có 3 đại siêu thị Emart Sala, Emart Phan Huy Ích và Emart Phan Văn Trị, sẽ là đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của THACO AGRI.
Nhịp sống thị trường