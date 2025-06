THACO đặt kế hoạch bùng nổ 2025: Gỡ vướng Sala tăng lợi nhuận BĐS thêm 1.000 tỷ, THACO AGRI ‘thoát lầy’ kỳ vọng lãi gấp 144 lần

Trong bức tâm thứ thứ 2 của tỷ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO về việc tham gia đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, ông đã chia sẻ về kết quả và kế hoạch lợi nhuận của THACO và các Tập đoàn thành viên từ năm 2024 - 2027.

Theo đó, năm 2024, THACO lãi sau thuế hợp nhất 3.228 tỷ đồng, trong đó, phần lớn lợi nhuận đến từ Thaco Auto với lợi nhuận sau thuế trước điều chỉnh hợp nhất là 4.410 tỷ đồng. Tiếp sau đó là Thaco Industries, Thilogi, Thadico - ĐQM lãi lần lượt 312 tỷ đồng, 251 tỷ đồng và 242 tỷ đồng. Thiso lãi 76 tỷ còn Thaco Agri lãi chỉ 3 tỷ đồng.

So với năm 2023 là 2.734 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của THACO tăng 18%. Trước đó, lợi nhuận năm 2023 của THACO đã giảm tới 63% về mức thấp nhất trong vòng 9 năm.

THACO tăng trưởng rất nhanh trong giai đoạn 2013 - 2016, năm 2013, lợi nhuận sau thuế của THACO tăng tới 357% đạt 1.121 tỷ đồng, và duy trì lãi trên 1.000 tỷ từ đó tới nay. Tập đoàn đạt đỉnh về lợi nhuận sau thuế với 7.993 tỷ đồng vào năm 2016.

Tại cuối năm 2023, tổng tài sản của THACO đạt hơn 170.500 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 118.000 tỷ đồng.

Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận tham vọng trong những năm tiếp theo với kế hoạch LNST năm 2025 là 6.021 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ, kế hoạch LNST năm 2026 là 11.230 tỷ đồng, tăng 87% so với kế hoạch 2025 và năm 2027 lên tới 16.089 tỷ đồng, tăng 43% so với kế hoạch 2026. Đồng thời, công ty dự kiến kể từ năm 2027, lợi nhuận sau thuế bình quân thấp nhất ước đạt trên 15.000 tỷ đồng/năm.

THACO được thành lập từ năm 1997 tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương sáng lập đồng thời làm Chủ tịch HĐQT. Từ một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp phụ tùng sửa chữa ô tô, Thaco đã phát triển đa ngành gồm 6 tập đoàn thành viên: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư, xây dựng), Thisco (thương mại và dịch vụ), Thilogi (logistics).

Thư của ông Dương cho biết, đối với Thaco Auto, thị trường bị điều chỉnh giảm rất lớn vào năm 2023, vì sau năm 2022 tăng cao và mặc dù thị trường cạnh tranh gay gắt, nhưng sau khi có những thay đổi cần thiết thì kết quả năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục có doanh thu cao và lợi nhuận tăng ổn định theo hàng năm.

Đối với Thadico (Đại Quang Minh), ngày 24/4/2025 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2025/NĐ-CP. Nghị định này đã tháo gỡ toàn bộ những vướng mắc trong suốt 7 năm qua. Vì vậy, Khu đô thị Sala sẽ được tiếp tục bán hàng và triển khai xây dựng trong năm nay nên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng tốt từ năm 2025 và những năm tới.

Đối với Thaco Agri, năm 2018, THACO tham gia góp vốn và hỗ trợ tài chính cho HAGL chuyển đổi từ cây cao su, cọ dầu sang cây ăn trái. Năm 2021 THACO phải nhận toàn bộ diện tích hơn 85.000 ha và khoản nợ gần 2 tỷ USD. THACO đã từng bước hủy bỏ vườn cây cũ, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trồng mới cây ăn trái và năm nay bắt đầu có lợi nhuận gia tăng cao và ổn định.

Các Tập đoàn thành viên khác hiện nay cũng đều hoạt động hiệu quả, cho lợi nhuận ổn định và dự báo tăng trưởng tốt trong các năm tới.