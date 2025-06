Một tổ chức trong nước bán cổ phiếu THACO với mức định giá chỉ 4 tỷ USD trước thời điểm đề xuất đầu tư Đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Theo báo cáo tài chính quý 1/2025, CTCP Chứng khoán VietinBank (VietinBank Securities – mã CTS) đã bán ra 5 triệu cổ phiếu chưa niêm yết với giá 175 tỷ đồng, tương đương bình quân 35.000 đồng/cp.

Nhiều khả năng đây là cổ phiếu THACO bởi chỉ có duy nhất khoản đầu tư này trong danh mục cổ phiếu chưa niêm yết của CTS thay đổi giá gốc so với đầu năm. Với mức giá này, THACO được CTS định giá khoảng 107.000 tỷ đồng (~4,3 tỷ USD).

Nguồn: BCTC quý 1/2025 của CTS

Đây không phải là lần đầu tiên CTS bán cổ phiếu THACO. Hồi quý 2/2023, CTS cũng đã bán ra hơn 4,7 triệu cổ phiếu của tập đoàn này với giá khoảng 140 tỷ đồng, tương đương 30.000 đồng/cp. Mức định giá của THACO khi đó vào khoảng 91.500 tỷ đồng (~3,7 tỷ USD). C ó thể thấy, trong giai đoạn 2023-2025, CTS định giá THACO vào khoảng 100.000 tỷ đồng (~4 tỷ USD) .

Con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của ông Trần Bá Dương trong phương án huy động vốn để đầu tư Dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam (quy mô lên đến hơn 60 tỷ USD). Cụ thể, trong tâm thư của ông Trần Bá Dương, ngoài phần vốn vay, THACO cho biết sẽ huy động vốn chủ yếu thông qua:

(1) Bán cổ phần các công ty thành viên trong hệ sinh thái, đưa tỷ lệ sở hữu của THACO cùng ông Trần Bá Dương và gia đình về 51%;

(2) Chào bán cổ phần để tăng vốn cho THACO, trong đó ông Trần Bá Dương và gia đình chỉ nắm giữ 51% (Dẫn chứng thoả thuận Jardine Cycle & Carriage (JC&C) mua cổ phần với giá 20 lần lợi nhuận hợp nhất của THACO vào năm 2027);

(3) Sử dụng phần lớn lợi nhuận sau thuế hàng năm (ước đạt 15.000 tỷ đồng/năm) để góp vốn thực hiện dự án nếu cần thiết.

Có thể thấy, THACO của ông Trần Bá Dương đang kỳ vọng mức định giá P/E của tập đoàn 20 lần, tương ứng khoảng 300.000 tỷ đồng (~12 tỷ USD) vào năm 2027 . Con số này gấp khoảng 3 lần so với mức định giá của CTS.

Hệ sinh thái của THACO có gì?

THACO hiện là tập đoàn đa ngành, hiện có vốn điều lệ 30.510 tỷ đồng (tương ứng 3,051 tỷ cổ phần). Trong đó, ông Trần Bá Dương và gia đình nắm 72% cổ phần, cổ đông chiến lược JC&C nắm 26,6% cổ phần. Còn lại 1,4% cổ phần thuộc về cổ đông khác là cán bộ công nhân viên.

Hệ sinh thái THACO của ông Trần Bá Dương gồm nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp - cơ khí, logistics - cảng biển, đầu tư hạ tầng, thương mại - dịch vụ, nông - lâm nghiệp công nghệ cao…

Trong đó, THACO AUTO chuyên nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, phân phối, bán lẻ và dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy. THACO INDUSTRIES hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. THADICO chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, bất động sản và hạ tầng giao thông kỹ thuật. THILOGI cung cấp dịch vụ logistics tích hợp. THACO AGRI tập trung vào sản xuất nông nghiệp tích hợp, tuần hoàn, hữu cơ. THISO chuyên phát triển các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ.

Năm 2023, THACO ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.734 tỷ đồng, giảm 63% so với con số 7.420 tỷ đồng của năm 2022. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ khó khăn trong thị trường ô tô, nơi cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sức mua giảm do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu và nội địa. 6 tháng đầu năm 2024, THACO lãi sau thuế đạt 1.011 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn lại kết quả kinh doanh trong quá khứ, ngay cả trong giai đoạn bùng nổ nhất 2015-2016, THACO cũng chưa bao giờ lãi đến 8.000 tỷ trong một năm. Như vậy, THACO còn phải nỗ lực nhiều hơn trong những năm tới để đạt con số lợi nhuận 15.000 tỷ đồng/năm như ông Trần Bá Dương đưa ra trong phương án huy động vốn làm dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Tại ngày 30/6/2024, THACO có vốn chủ sở hữu khoảng 54.260 tỷ đồng (~2,2 tỷ USD), tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 187.000 tỷ đồng (~7,5 tỷ USD). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,45 lần tăng so với cùng kỳ, tương đương nợ phải trả của tập đoàn ở mức 132.937 tỷ đồng. Trong đó, riêng dư nợ trái phiếu tính tới cuối tháng 6/2024 là hơn 14.100 tỷ đồng.