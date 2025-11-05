Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương thâu tóm 1,4ha đất tại Thành phố Giao Lưu từ tay Geleximco để xây tòa nhà cao tới 35 tầng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5354 về việc cho phép Tập đoàn Geleximco – Công ty CP chuyển nhượng một phần dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) cho Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group).

Theo quyết định, phần dự án được chuyển nhượng nằm tại ô đất VP1 thuộc khu đô thị Thành phố Giao lưu, giáp trụ sở Bộ Công an, thuộc Phú Diễn, TP Hà Nội.

Ô đất chuyển nhượng có ký hiệu VP1 với diện tích đất 14.005m2 (hơn 1,4ha), diện tích xây dựng 6.357m2, tổng diện tích sàn xây dựng 94.740m2, tầng cao 30-35 tầng, mật độ xây dựng 46%, bố trí 3 tầng hầm để xe, kỹ thuật.

Chức năng sử dụng văn phòng, thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel).

Tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng khoảng 2.850 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Tiến độ thực hiện phần dự án chuyển nhượng quý IV/2025 hoàn thành.

Toàn bộ dự án Ngôi sao An Bình 2 có tổng diện tích hơn 9,55ha tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016.

Dự án gồm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành 8 tòa nhà chung cư (A1–A8) với 2.732 căn hộ, 2 tầng hầm và 1 nhà trẻ. Giai đoạn 2 xây dựng 4 khối văn phòng, officetel cao 35–40 tầng và 1 khách sạn.

Hiện toàn bộ mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành, riêng phần ô đất VP1 chưa triển khai xây dựng công trình.

UBND TP Hà Nội yêu cầu 2 bên hoàn tất việc ký hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao phần dự án trong 60 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Geleximco chịu trách nhiệm bàn giao hồ sơ, giải quyết quyền lợi các đối tác, khách hàng liên quan; hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có); phối hợp khớp nối hạ tầng với tổng thể dự án.

Trường Hải (Thaco Group) có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ chủ đầu tư đối với phần dự án nhận chuyển nhượng, đảm bảo tiến độ, mục tiêu và quy hoạch đã được duyệt. Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng Cục Thuế Hà Nội giám sát việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, kiểm tra giá trị chuyển nhượng, đảm bảo công khai, minh bạch, không thất thoát tài sản Nhà nước.