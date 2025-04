Thái Bình: Người trả hơn 5 tỷ đồng/m2 đất do "nhầm" không được trả lại tiền đặt cọc

Liên quan đến vụ trả giá hơn 5 tỷ đồng/m2 đất tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 3 thửa đất tại xã An Đồng ( huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình), ngày 7/4 lãnh đạo UBND xã An Đồng cho biết: Ông P.V.T. (trú tại xã An Đồng), người trúng đấu giá đã mất hơn 800 triệu đồng tiền đặt trước .

Theo đó, ngày 7/3 Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 3 thửa đất ở tại xã An Đồng theo hình thức bỏ phiếu kín.

Trong số nhiều khách hàng tham gia đấu giá, ông P.V.T. (trú tại xã An Đồng) đã trả mức giá hơn 5,8 tỷ đồng/m2 cho lô đất ký hiệu số 01. Lô đất này có diện tích 108m2 với giá khởi điểm 15 triệu đồng/m2.

Đối với lô đất ký hiệu 02, ông T. cũng trả mức giá gần 5,3 tỷ đồng/m2. Lô đất 02 có diện tích 157m2 với giá khởi điểm 13,6 triệu đồng/m2.

Như vậy, cả 2 lô đất có giá trúng hơn 1.400 tỷ đồng.

Khách hàng tham gia phiên đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 3 thửa đất tại xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ ngày 7/3

Ngay sau khi đấu giá viên tuyên bố trúng đấu giá, ông T. đã có đơn trình bày là nhầm lẫn . Theo đó, ông T. dự tính trả giá cho 5,8 tỷ đồng cho lô đất 01 và hơn 5,3 tỷ đồng cho lô đất 02 chứ không phải trả giá theo m2.

Nhận được đơn của ông T. cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát và xác định phiếu trả giá của ông T. là phiếu hoàn toàn hợp lệ. Phiếu trả giá này người tham gia đấu giá mang về nhà để điền, ghi thông tin chứ không phải là làm ngay tại hội trường phiên đấu giá.

Hơn nữa, thông tin trên phiếu trả giá của ông T. không bị tẩy, xóa mà rõ ràng đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Mức tiền giá trả ghi trên phiếu bằng số và bằng chữ trùng khớp nhau, không phải 1 mà là 2 phiếu đều như vậy. Do đó, cơ quan chức năng không có căn cứ nào để giải quyết đơn kiến nghị của ông T.

Theo đó, ông T đã phải chấp nhận mất gần 800 triệu đồng đặt trước để tham gia đấu giá 2 lô đất nói trên.

UBND xã An Đồng cho biết, ông T. làm nghề lái máy xúc. Gia đình tiết kiệm được ít tiền nên muốn mua thêm lô đất để ở chứ không phải môi giới bất động sản.

* Liên quan đến đấu giá đất, UBND huyện Quỳnh Phụ cũng vừa ra quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với 25 thửa đất ở tại điểm quy hoạch dân cư Đồng Cửa (xã Quỳnh Hội). Đây là các thửa đất đã được UBND huyện Quỳnh Phụ công nhận kết quả đấu giá QSDĐ tại Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 27/2/2025.

Theo UBND huyện Quỳnh Phụ, nguyên nhân hủy kết quả trên là do người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền trúng đấu giá đã cam kết về thời hạn nộp tiền.

UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết, tổng số tiền đặt cọc các khách hàng đã nộp khi tham gia đấu giá các lô đất trên là gần 4 tỷ đồng, được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Được biết, trong số 25 khách hàng trúng đấu giá nhưng không nộp tiền, có nhiều khách hàng trúng nhiều thửa đất. Ví như ông Nguyễn Xuân D. (trú tại thôn Vũ Xá, xã An Đồng) trúng đấu giá 6 thửa; ông Nguyễn Đình P (trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) trúng đấu giá 5 thửa...