Thái độ của Hoa hậu Đỗ Hà giữa lúc hôn nhân bị quấy phá

27-10-2025 - 13:50 PM | Lifestyle

Một người tự xưng là người yêu cũ của thiếu gia Viết Vương liên tiếp có hành động gây bàn tán trên mạng xã hội.

Sau khi tổ chức đám cưới đẹp như cổ tích với chồng thiếu gia Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Hà bỗng vướng tai bay vạ gió. Một tài khoản có tên K.T bất ngờ lên tiếng thừa nhận là người yêu cũ thiếu gia tập đoàn Sơn Hải. Không những vậy, tài khoản này còn đăng tải hình ảnh cũ chồng Đỗ Hà thân thiết bên một cô gái. 

Giữa lúc hôn nhân nhận về sự quan tâm, Hoa hậu Đỗ Hà đã có động thái mới trên trang cá nhân. Người đẹp sinh năm 2001 đăng tải đoạn clip trong đám cưới sang trọng. Cô viết: "Khoảnh khắc thiêng liêng khi khoác lên chiếc váy cưới của chính mình… Và sánh bước trên lễ đường cùng người mình thương". Ngoài ra, Đỗ Hà không lên tiếng chia sẻ gì thêm về những lùm xùm đang xảy ra xung quanh mình. 

Hoa hậu Đỗ Hà chia sẻ clip trong đám cưới trên kênh TikTok có 1,2 triệu người theo dõi

Thái độ của Hoa hậu Đỗ Hà giữa lúc hôn nhân bị quấy phá- Ảnh 1.

Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao bàn tán khi tài khoản K.T nhận là người cũ của thiếu gia Viết Vương đăng tải hình ảnh cũ của anh

Trước đó, tài khoản tên K.T từng chia sẻ ảnh chụp màn hình thông báo từ TikTok, cho thấy tài khoản chính chủ có tick xanh mang tên Đỗ Thị Hà đã bấm “Yêu thích” một hình ảnh do cô đăng tải. Người này còn viết dòng trạng thái ẩn ý: "Giờ mới biết Hoa hậu vẫn soi người yêu cũ của chồng như người bình thường".

Đa số cư dân mạng cho rằng hành động của tài khoản K.T là khá kém duyên. Ngay cả khi sự việc là thật, Đỗ Thị Hà cũng không làm điều gì đáng để bị đem ra bàn tán. Việc cô vô tình lướt TikTok và nhấn “yêu thích” một bức ảnh nào đó chỉ là phản ứng hết sức tự nhiên của người dùng mạng xã hội.

Thái độ của Hoa hậu Đỗ Hà giữa lúc hôn nhân bị quấy phá- Ảnh 2.

Người này còn nói giọng điệu khó nghe, cho biết Hoa hậu Đỗ Hà đã vào săm soi mạng xã hội của mình

Trong suốt 5 năm hoạt động showbiz Việt, Hoa hậu Đỗ Hà luôn giữ gìn hình ảnh, chưa từng vướng lùm xùm hay dính nghi vấn hẹn hò sao nam nào. Dù từng nhận nhiều lời mời, người đẹp gốc Thanh Hóa cũng không nhận lời mời biểu diễn show váy cưới. Hoa hậu Đỗ Hà mới đây đã chia sẻ lý do: "Không nhận show cưới vì đợi ảnh tới rước đó".

Trước khi chính thức về chung một nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương từng hẹn hò trong âm thầm, gần như không xuất hiện công khai trước công chúng. Đến tháng 2/2024, khán giả bất ngờ bắt gặp cả hai cùng đi du lịch tại Nhật Bản và sau đó là chuyến Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng thường xuyên đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.

Thái độ của Hoa hậu Đỗ Hà giữa lúc hôn nhân bị quấy phá- Ảnh 3.

Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương đã có khoảng thời gian dài hẹn hò kín tiếng trước khi về chung một nhà

Thái độ của Hoa hậu Đỗ Hà giữa lúc hôn nhân bị quấy phá- Ảnh 4.

Thái độ của Hoa hậu Đỗ Hà giữa lúc hôn nhân bị quấy phá- Ảnh 5.

Sau lễ cưới được tổ chức tại Quảng Trị - quê hương của chú rể, Đỗ Hà và Viết Vương sẽ tiếp tục có một buổi tiệc mừng khác tại Hà Nội vào ngày 8/11

Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà?

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

