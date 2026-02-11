Thái Lan: Lãnh đạo Đảng Nhân dân bật khóc trên truyền hình

Tờ Khaosod English (Thái Lan) đưa tin, trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên chương trình truyền hình Kammakorn Khao Khuai Nok Jor do MC Sorayuth Suthassanachinda dẫn chương trình vào ngày 10/2, Natthaphong Ruangpanyawut - lãnh đạo Đảng Nhân dân và ứng cử viên thủ tướng Thái Lan của đảng này - cho biết ông chấp nhận kết quả bầu cử nhưng nhấn mạnh rằng niềm tin của công chúng Thái Lan phụ thuộc vào một quy trình minh bạch và công bằng do Ủy ban Bầu cử (EC) thực hiện.

Ông Natthaphong Ruangpanyawut (ngoài cùng bên phải) - lãnh đạo Đảng Nhân dân và ứng cử viên thủ tướng Thái Lan của đảng này - bật khóc trên truyền hình sau thất bại trong cuộc bầu cử tại Thái Lan. Ảnh chụp màn hình chương trình truyền hình Kammakorn Khao Khuai Nok Jor

“Chúng tôi chấp nhận kết quả bầu cử, nhưng để không có vấn đề gì xảy ra, công chúng cũng phải chấp nhận nó. Điều có thể làm là Ủy ban Bầu cử phải thực hiện tất cả các nhiệm vụ của mình một cách minh bạch và công bằng”, ông nói.

Khi được hỏi liệu ông có khả năng tạo ra động lực chính trị tương tự như Thanathorn Juangroongruangkit và Pita Limjaroenrat - những doanh nhân và cựu chính trị gia người Thái Lan - hay không, Natthaphong cho biết ông chấp nhận quan điểm đó và không phủ nhận rằng một số người có thể cảm thấy như vậy.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, ông Natthaphong tỏ rõ vẻ xúc động, cố gắng kìm nước mắt khi nói về các đồng nghiệp trong đảng của mình.

“Các đồng nghiệp của tôi nói rằng chúng tôi làm việc theo nhóm. Những gì đã xảy ra không phải là lỗi của riêng tôi”, ông nói với giọng run run.

Ông Natthaphong cho biết đã nhắn tin cho các nghị sĩ của Đảng Nhân dân không giữ được ghế, bày tỏ sự tiếc nuối và buồn bã vì sẽ không còn được gặp họ trong Quốc hội Thái Lan nữa.

“Với tư cách là lãnh đạo đảng, tôi tự hỏi liệu mình có phải là một phần nguyên nhân hay không. Nhưng tất cả mọi người đều nói với tôi rằng điều đó không liên quan”, ông nói.

Ông Natthaphong cho biết đã xin lỗi những ai cảm thấy thất vọng nhưng loại trừ khả năng từ chức vào thời điểm này.

“Đây không phải là lúc để một lãnh đạo đảng tuyên bố từ chức hay tạo ra sự bất ổn trong đảng. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là đảm bảo đảng [Nhân dân] tiến lên một cách vững chắc. Nếu trong tương lai, có người nào đó sẵn sàng hơn hoặc có khả năng hơn tôi, tôi không phản đối,” ông nói.

“Tôi rất tiếc vì kết quả lại như thế này. Dù đã rơi nước mắt, tôi vẫn kiên quyết và sẽ tiếp tục tiến về phía trước”, ông Natthaphong nói. Ảnh chụp màn hình chương trình truyền hình Kammakorn Khao Khuai Nok Jor

Khi được hỏi liệu bản thân ông có cảm thấy áy náy về việc các nghị sĩ của Đảng Nhân dân không giữ được ghế hay không, Natthaphong cho biết ông vô cùng tiếc nuối về kết quả này nhưng vẫn quyết tâm tiếp tục công việc của mình.

“Tôi rất tiếc vì kết quả lại như thế này. Dù đã rơi nước mắt, tôi vẫn kiên quyết và sẽ tiếp tục tiến về phía trước”, ông nói.