Thái Lan phải cắt giảm xuất khẩu thứ sản phẩm chỉ vài nghìn đồng mỗi món

Thái Lan đề nghị các nhà xuất khẩu giảm lượng trứng gà đưa ra nước ngoài để ưu tiên nguồn cung trong nước, sau khi lũ lụt ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi và vận chuyển. Trong khi đó, giá bán tại một số nơi được ghi nhận ở mức 6,5 baht, tương đương hơn 5.000 đồng một quả.

Theo Nation Thailand ngày 6/10, Bộ Thương mại Thái Lan đề nghị các nhà xuất khẩu giảm lượng trứng xuất khẩu 30-50%. Cơ quan này cũng kêu gọi người chăn nuôi kéo dài thời gian khai thác đàn gà đẻ để duy trì sản lượng.

Thời gian áp dụng được các nguồn tin đề cập chưa thống nhất. Nation Thailand đưa tin đề nghị giảm xuất khẩu kéo dài khoảng hai đến ba tuần. Trong khi đó, The Straits Times và Channel NewsAsia ngày 7/10 dẫn lời giới chức Thái Lan cho biết việc cắt giảm có thể kéo dài đến tháng 12. Vì vậy, diễn biến hiện nay nên được hiểu là biện pháp điều chỉnh nguồn cung trong bối cảnh thiếu hụt, chưa phải lệnh cấm xuất khẩu dài hạn.

Lũ lụt được cho là đã ảnh hưởng đến các trang trại và tuyến vận chuyển. The Straits Times dẫn lời một quan chức thuộc Cục Nội thương Thái Lan cho biết khoảng ba triệu gà mái đẻ tại các trang trại ở tỉnh Chachoengsao đã chết do lũ. Nếu thiệt hại được xác nhận, sản lượng trứng có thể giảm trong thời gian tới. Việc vận chuyển gặp khó cũng khiến nguồn hàng từ các khu vực ít bị ảnh hưởng khó đến được nơi có nhu cầu.

Giá hơn 5.000 đồng một quả ở một số nơi

Ngày 3/10, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết có nơi bán trứng cỡ 0 với giá 6,5 baht một quả. Quy đổi theo tỷ giá khoảng 772 đồng một baht, mức giá này tương đương hơn 5.000 đồng.

Tuy nhiên, đây không phải giá chung của cả nước. Giá bán còn tùy cỡ trứng, địa điểm, kênh phân phối và thời điểm khảo sát. Một số thông tin được truyền thông Thái Lan dẫn lại ghi nhận mức 6-7 baht mỗi quả tại một số điểm bán.

Giá tại trang trại cũng cần được phân biệt với giá bán lẻ. Theo Nation Thailand, chính quyền cho biết giá trứng tại trại chưa tăng, dù một số điểm bán lẻ ghi nhận mức cao hơn. Chênh lệch giữa hai mức giá có thể liên quan đến khâu thu gom, vận chuyển và phân phối, nhưng cần thêm dữ liệu để xác định mức độ đóng góp của từng yếu tố.

Để bổ sung hàng cho thị trường, giới chức Thái Lan đang tìm nguồn cung từ những khu vực ít chịu ảnh hưởng và theo dõi lượng hàng tại các đầu mối bán buôn, bán lẻ. Nhà chức trách cũng đề nghị người chăn nuôi duy trì đàn gà đẻ lâu hơn. Những biện pháp này có thể hỗ trợ nguồn cung trước mắt, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào tình hình lũ lụt, thiệt hại thực tế tại các trang trại và khả năng đưa hàng đến nơi cần thiết.

Cân bằng nguồn cung trong nước và xuất khẩu

Đề nghị giảm xuất khẩu cho thấy áp lực giữ nguồn thực phẩm trong nước khi sản xuất bị gián đoạn. Nếu được thực hiện, lượng trứng giữ lại có thể giúp bổ sung hàng cho các kênh bán nội địa. Tuy nhiên, tác động đến giá sẽ không chỉ phụ thuộc vào tổng lượng trứng mà còn vào việc hàng có đến được những khu vực đang thiếu hay không.

Ở chiều ngược lại, nhà xuất khẩu có thể phải điều chỉnh kế hoạch giao hàng và trao đổi lại với khách hàng. Mức độ ảnh hưởng còn tùy phạm vi áp dụng, thời gian thực hiện và cách xử lý các hợp đồng đã ký. Hiện chưa có đủ thông tin để đánh giá cụ thể thiệt hại đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Với người tiêu dùng, mức giá hơn 5.000 đồng một quả gây chú ý vì đây là mặt hàng thiết yếu có giá trị nhỏ trên từng đơn vị. Nhưng con số ở một số điểm bán chưa đủ để kết luận trứng gà đã tăng giá trên toàn Thái Lan. Diễn biến những tuần tới sẽ phụ thuộc vào việc các trang trại khôi phục sản lượng, hoạt động vận chuyển trở lại bình thường và nguồn hàng được phân phối ra sao.