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Một xã ở Hà Nội có 70 người bán hàng lên TikTok, một cơ sở bán 22.000 sản phẩm: Thủ đô đang thử cách mới để đưa đặc sản lên mạng

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Một xã ở Hà Nội có 70 người bán hàng lên TikTok, một cơ sở bán 22.000 sản phẩm: Thủ đô đang thử cách mới để đưa đặc sản lên mạng

Phượng Dực là một trong những địa phương đầu tiên tại Hà Nội thử nghiệm mô hình đưa hộ kinh doanh, sản phẩm làng nghề lên TikTok Shop. Sau vài tháng, gần 70 nhà bán hàng đã được đào tạo, trong đó một cơ sở bán gần 22.000 sản phẩm.

Từ tháng 6/2026, chương trình “Phượng Dực Vươn Mình” được triển khai tại xã Phượng Dực, Hà Nội. Gần 70 nhà bán hàng tại địa phương đã được đào tạo về kinh doanh trên TikTok Shop, khoảng một nửa bước đầu duy trì hoạt động ổn định hàng tháng.

Đáng chú ý, Mây Tre An Phú, một cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công từ cỏ tế đặc trưng của địa phương, đã bán gần 22.000 sản phẩm chỉ trong 3 tháng trên nền tảng này.

Kết quả tại Phượng Dực đang được TikTok Shop sử dụng làm mô hình thử nghiệm để mở rộng chương trình “Hà Nội Vươn Mình” tới 126 xã, phường của Thủ đô.

Gói hỗ trợ 200 triệu đồng cho người bán mới 

TikTok Shop vừa công bố hợp tác với Sở Công Thương Hà Nội và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, đồng thời đưa ra gói hỗ trợ lên tới 200 triệu đồng cho mỗi nhà bán hàng mới tham gia trong quý IV/2026.

Gói hỗ trợ bao gồm miễn phí hoa hồng và phí giao dịch trong 60 ngày, cùng các chương trình tín dụng quảng cáo, voucher và chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ mùa mua sắm cuối năm.

Đối tượng được hướng tới là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương, hợp tác xã, đặc biệt các nhóm sản phẩm OCOP, nông sản và hàng thủ công làng nghề.

Một xã ở Hà Nội có 70 người bán hàng lên TikTok, một cơ sở bán 22.000 sản phẩm: Thủ đô đang thử cách mới để đưa đặc sản lên mạng - Ảnh 2.

Tại Bát Tràng, một chương trình tương tự cũng đã được triển khai từ tháng 7/2026, tập trung vào cộng đồng nghệ nhân và các cơ sở sản xuất gốm sứ.

Mỗi xã, phường có thể thành một "gian hàng" online 

Thay vì chỉ hỗ trợ từng người bán mở gian hàng, TikTok Shop muốn xây dựng mô hình “Xã, Phường Thương Mại Điện Tử”, trong đó mỗi địa phương xác định sản phẩm có thế mạnh, đào tạo người bán và phát triển mạng lưới nhà sáng tạo tại chỗ.

Một kênh TikTok “OCOP Hà Nội” cũng được xây dựng nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề và các cơ sở sản xuất tiêu biểu, đồng thời kết nối người xem với gian hàng đủ điều kiện trên TikTok Shop.

Theo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Hà Nội giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên thương mại điện tử.


Đức Nam

Việt Nam hàng ngày

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