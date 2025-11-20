Thái Nguyên chỉ đạo "nóng" với dự án 675 ha của Kinh Bắc

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan nhằm rà soát, kiểm điểm tiến độ hai dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư của tỉnh: Tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến Khu liên hợp thể thao tỉnh và dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình.

Đây được xem là hai công trình cấp bách, tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị và công nghiệp của Thái Nguyên trong giai đoạn tới.

Đối với dự án khu công nghiệp Phú Bình do Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc làm chủ đầu tư với quy mô toàn dự án lên tới 675ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai 190 ha tại ba xã Phú Bình, Kha Sơn và Tân Thành.

Dự án ảnh hưởng tới khoảng 1.250 hộ dân, trong đó 600 hộ phải di dời chỗ ở. Đến nay, các địa phương đã kiểm đếm, bồi thường, tạm ứng kinh phí cho 355 hộ, trong đó có 24 hộ phải tái định cư.

Ba xã liên quan đang công khai phương án bồi thường đợt 2, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho các hộ còn lại. Tuy nhiên, khối lượng công việc vẫn rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Đối với tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến Khu liên hợp thể thao, dự án có chiều dài 2,71km, quy mô nền đường 36m, mặt đường 21m, hè đường 12m và dải phân cách giữa 3m.

Tất cả hạng mục cầu, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, do Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) thi công.

Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành vào ngày 26/9, nhưng do một số khó khăn, đơn vị thi công đề nghị gia hạn tới cuối năm 2025.

Nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là thời tiết bất lợi và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Toàn dự án cần thu hồi 11,9ha đất, đến ngày 10/9 đã bàn giao được 11,63ha (đạt 97,7%), đồng thời di chuyển toàn bộ 18 ngôi mộ. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn chưa đồng thuận với dự thảo phương án bồi thường, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương cho rằng tiến độ hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất và yêu cầu xã Đại Phúc cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực I hoàn thiện phần diện tích còn lại, đồng thời tăng cường vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận của người dân.

Với những trường hợp cố tình không chấp hành, tỉnh yêu cầu tổ chức cưỡng chế và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trước ngày 21/11.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp được giao nhiệm vụ đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca, đẩy mạnh thi công, mục tiêu hoàn thành toàn tuyến trước ngày 25/11 và phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/11, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ và tổ chức chi trả bồi thường đúng quy định.

Ông nhấn mạnh việc đảm bảo quyền lợi tái định cư cho người dân là trách nhiệm then chốt để tạo đồng thuận và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đối với chủ đầu tư KBC, tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để các địa phương ban hành quyết định giao đất, tạo cơ sở cho việc khởi công giai đoạn 1. Đồng thời, doanh nghiệp phải gửi Sở Xây dựng phương án đấu nối tạm phục vụ thi công, làm việc với các đơn vị liên quan để xác định khả năng cung cấp điện, nước, hạ tầng kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành chuyên môn tăng cường đôn đốc, thẩm định hồ sơ, đánh giá tác động môi trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo cả hai dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy hạ tầng, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên trong thời gian tới.



