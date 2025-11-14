Thái Nguyên chi hơn 22.900 tỷ triển khai các dự án chống ngập

Bộ NN&MT vừa làm việc với tỉnh Thái Nguyên về đề xuất Dự án Hệ thống công trình chống ngập, lụt khu vực trung tâm tỉnh và xây dựng mới cầu Gia Bẩy.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, sông Cầu đoạn chảy qua Thái Nguyên dài khoảng 190km, trong đó 16 km đi qua trung tâm tỉnh. Do biến đổi khí hậu khiến mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng, hệ thống công trình phòng lũ chưa đồng bộ dẫn đến ngập lụt trong năm 2024 và 2025.

Để giảm thiệt hại do mưa lũ, tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án hệ thống công trình chống ngập lụt trung tâm tỉnh và xây mới cầu Gia Bẩy . Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư cho dự án trên là hơn 22.900 tỷ đồng.

Đợt mưa lũ tháng 10/2025 đã gây ngập lụt nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên

Dự án sẽ gồm nhiều hạng mục trọng điểm: Xây dựng tràn Thác Huống 2, hệ thống đê hai bờ sông Cầu, trạm bơm tiêu, nạo vét suối Mo Linh và các cầu qua sông.

Trong đó, riêng dự án xây dựng cầu Gia Bẩy mới có tổng mức đầu tư khoảng 617 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025- 2026.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong tháng 12/2025, Bộ sẽ yêu cầu các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đột xuất cho toàn lưu vực sông Cầu, đưa ra cái nhìn tổng thể bằng số liệu khoa học trong việc giải bài toán phòng chống ngập lụt cho toàn bộ lưu vực từ Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng.

Trong đó, tập trung vào một số nhóm vấn đề chính như xem xét cao trình đê, điều chỉnh quy hoạch cục bộ, xác định các nút nghẽn dòng chảy, giải pháp tiêu thoát nhanh, phương án nạo vét và kế hoạch vận hành hồ chứa liên vùng.

Trước mắt, năm 2025 tỉnh Thái Nguyên cần khởi công dự án tiêu thoát lũ đô thị vùng lõi và xây dựng cầu Gia Bẩy mới. Từ đầu năm 2026 sẽ triển khai dự án đập Thác Huống và nạo vét một số đoạn sông, suối khu vực trung tâm. Giai đoạn 2026 - 2030, sẽ tiếp tục nâng cấp, cải tạo 5 hồ chứa lớn (Cẩm Giàng, Thanh Mai, Nghinh Tường, Yên Trạch, Văn Lăng).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh đồng thuận với quan điểm tiếp cận tổng thể, liên vùng, gắn kết sông Cầu - sông Thương, vừa chống ngập lụt, vừa kiến tạo không gian phát triển đô thị hai bên bờ sông.

Tỉnh Thái Nguyên cam kết chủ động bố trí vốn triển khai sớm cầu Gia Bẩy, phối hợp với Bộ để sớm khởi công đập Thác Huống; đồng thời hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn lực cho các dự án hồ chứa cắt lũ từ thượng nguồn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư.