Thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc tuổi 41 vẫn trẻ măng, dáng nuột nà nhờ đâu?

Ở tuổi 41, Yoon Eun Hye – vẫn giữ vững sức hút đặc biệt với nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ. Làn da căng mịn, đường nét mềm mại cùng nụ cười tươi sáng giúp "Thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc" luôn nổi bật dù xuất hiện trong bất kỳ khoảnh khắc đời thường nào. Không chỉ sở hữu gương mặt “hack tuổi”, vóc dáng cân đối và thon gọn của nữ diễn viên cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ, đặc biệt khi cô luôn duy trì phong thái khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Mới đây, hình ảnh đời thường được người đẹp sinh năm 1984 chia sẻ cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì body quá săn chắc, mảnh mai.

Hình ảnh đời thường với vóc dáng nuột nà của Yoon Eun Hye.

Diện trang phục casual với mẫu áo tank top, quần legging và giày sneaker, Yoon Eun Hye khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh. Trong vlog mới đây, nữ diễn viên cũng tiết lộ cân nặng hiện tại của cô luôn dao động khoảng 47–48 kg, trong khi chiều cao là 169 cm. Đáng chú ý, khi được người bạn hỏi về chuyện giữ dáng, nữ diễn viên tiết lộ cô vẫn ăn nhẹ vào buổi tối để dễ ngủ hơn, chỉ cần chú ý 1 chút về sự cân bằng dinh dưỡng.

Vóc dáng mảnh mai, gương mặt "lão hóa ngược" trông không khác gì idol Kpop của Yoon Eun Hye.

Bên cạnh đó, trong những khoảnh khắc đời thường mà Yoon Eun Hye chia sẻ trên mạng xã hội, dễ dàng nhận ra cô có niềm yêu thích đặc biệt với matcha. Điều này cũng không quá khó hiểu khi matcha vốn được xem là “thần dược” cho sắc đẹp và vóc dáng, được không ít mỹ nhân ưa chuộng.

Matcha chứa chất chống oxy hóa EGCG giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả và giảm cảm giác thèm ăn, nhờ đó góp phần vào quá trình kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, lượng caffeine tự nhiên trong matcha còn giúp tỉnh táo nhưng không gây bồn chồn như cà phê, phù hợp với những người duy trì lịch trình bận rộn như Yoon Eun Hye. Với làn da trẻ trung nổi bật, cô nàng dường như cũng hưởng lợi từ matcha – loại bột trà xanh vốn nổi tiếng trong việc làm chậm lão hóa, cải thiện độ đàn hồi và giúp da sáng khỏe hơn.

Matcha chính là thức uống giúp Yoon Eun Hye duy trì da đẹp - dáng chuẩn.

Ngoài ra, bí quyết giữ dáng của Yoon Eun Hye còn được thiết lập từ 5 thói quen đơn giản nhưng cực kỳ kỷ luật. Trước hết, cô ưu tiên ngủ đủ mỗi đêm để cơ thể phục hồi, ổn định hormone và hạn chế cảm giác thèm ăn. Nữ diễn viên duy trì việc uống 2–2,5 lít nước mỗi ngày, xen kẽ matcha hoặc cà phê đen không đường để thanh lọc cơ thể và giữ bụng nhẹ. Mỗi sáng, nữ diễn viên uống hai thìa dầu ô liu giúp tiêu hóa tốt, no lâu và hạn chế tăng đường huyết. Thêm vào đó, Yoon Eun Hye áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8, cho cơ thể có thời gian đốt mỡ tự nhiên. Khi vào bữa, minh tinh xứ Hàn luôn giữ nguyên tắc ăn rau trước, sau đó mới đến protein rồi tinh bột, vừa giúp no nhanh, vừa hạn chế tích mỡ. Chính sự đều đặn trong những quy tắc nhỏ kết hợp cùng việc tập luyện chăm chỉ đã giúp cô giảm cân hiệu quả và duy trì vóc dáng lý tưởng ở tuổi 41.