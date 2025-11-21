Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm sâu

Các mức thuế quan diện rộng của Tổng thống Donald Trump đã gây sức ép lên hoạt động thương mại của Mỹ trong tháng 8/2025, khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước này giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2024, xuống còn 340,4 tỷ USD, sau khi thuế đối với hàng xuất khẩu từ khoảng 90 nền kinh tế có hiệu lực từ ngày 7/8.

Theo số liệu mới công bố hôm 19/11 của Bộ Thương mại Mỹ, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ hầu như không tăng trong tháng 8/2025, nhích 0,1% lên 280,8 tỷ USD. Do nhập khẩu giảm mạnh, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ trong tháng cũng thu hẹp gần 24%, xuống còn 59,6 tỷ USD so với tháng 7/2025. Bộ số liệu xuất nhập khẩu tháng 8/2025 - bị trì hoãn hơn một tháng do Chính phủ Mỹ đóng cửa - cho thấy bức tranh đầu tiên về dòng chảy thương mại sau khi ông Trump áp dụng một hệ thống thương mại mới cho Mỹ.

Tổng thống Mỹ đã công bố mức thuế hai chữ số trên phạm vi toàn cầu hồi tháng 4/2025, trong ngày mà ông gọi là “Ngày Giải phóng”, cho rằng hệ thống cũ khiến Mỹ bị “thiệt thòi” về việc làm và tài chính. Dù các mức thuế này có hiệu lực trong thời gian ngắn, chúng sau đó bị tạm ngưng phần lớn trong bốn tháng khi chính quyền tìm cách đàm phán với các đối tác thương mại.

Đến ngày 7/8, thuế quan được tái áp dụng, với mức 15% đối với hàng hóa từ Bolivia, Ecuador và Nigeria; 20% với hàng hóa Đài Loan (Trung Quốc); và 50% đối với hàng xuất khẩu từ Brazil. Tổng cộng, các mức thuế này đẩy thuế suất hiệu dụng của Mỹ lên hơn 18%, mức cao nhất kể từ năm 1934.

Hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu của Mỹ đều tăng trong tháng 7/2025, khi các doanh nghiệp phụ thuộc vào thương mại quốc tế cố hoàn tất các lô hàng trước khi thuế có hiệu lực. Sang tháng Tám, thương mại giảm trở lại khi doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu ít hơn các mặt hàng như nguyên liệu công nghiệp, thực phẩm – đồ uống và máy móc.

Nhiều mức thuế mà Tổng thống Trump ban hành, gồm cả các mức công bố đầu tháng 8/2025, có thể được đánh giá lại tại vụ kiện lên Tòa án Tối cao. Tòa đang xem xét liệu ông Trump có vượt quá thẩm quyền pháp lý khi áp các mức thuế này hay không, và có thể hạn chế hoặc bác bỏ chúng trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ vẫn còn những quyền hạn pháp lý khác có thể sử dụng, và nhiều khả năng sẽ công bố các biện pháp mới để thay thế ít nhất một phần các mức thuế trên.