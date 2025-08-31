Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Thần dược xanh" của người dân vùng núi Tây Bắc: Công dụng bất ngờ, bổ hơn cả uống vitamin tổng hợp

31-08-2025 - 18:14 PM

Mùa thu chính là mùa của 1 loại rau đặc sản với người dân vùng núi Tây Bắc.

Mỗi khi mùa thu đến, thời tiết mát mẻ, độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng để nhiều loại rau dại sinh trưởng. Trong số đó, rau máu (còn gọi là rau mỏ) là một cái tên khá lạ lẫm với nhiều người nhưng lại được người dân vùng núi Tây Bắc coi như một "thần dược xanh" từ thiên nhiên.

Rau máu là loại cây thân thảo mọc trong rừng cận nhiệt đới. Ở Việt Nam, loại rau này thường được tìm thấy tại Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên… Đây cũng chính là những nơi mà món rau máu đã trở thành đặc sản trong bữa ăn của người Mường.

"Thần dược xanh" của người dân vùng núi Tây Bắc: Công dụng bất ngờ, bổ hơn cả uống vitamin tổng hợp- Ảnh 1.

Người dân địa phương thường hái những mầm non của rau máu để chế biến. Rau có thể luộc, xào, nấu canh hoặc dùng trong món rau đồ truyền thống. Hương vị ngọt thanh, giòn và lạ miệng khiến nhiều du khách khi thử một lần đều ấn tượng.

Điều khiến rau máu trở nên đặc biệt chính là thành phần dinh dưỡng. Theo một số phân tích, rau máu chứa:

- Resveratrol: Chất chống oxy hóa nổi tiếng, có tác dụng bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

- Quercetin & rutin: Hỗ trợ tuần hoàn máu, tăng sức bền thành mạch, ngăn ngừa giãn tĩnh mạch.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, trong rau máu có resveratrol và rutin. Đây là 2 hợp chất từng được chứng minh có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp giảm tình trạng viêm mạn tính, một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch và tiểu đường. Ăn rau máu đều đặn có thể coi là cách 'uống vitamin tự nhiên'.

"Thần dược xanh" của người dân vùng núi Tây Bắc: Công dụng bất ngờ, bổ hơn cả uống vitamin tổng hợp- Ảnh 2.

- Sterol thực vật: Giúp giảm cholesterol xấu, tốt cho tim mạch.

- Axit linoleic và khoáng chất vi lượng: Hỗ trợ chuyển hóa, tăng cường sức khỏe tế bào.

Nhờ vậy, rau máu còn được gọi là "kẻ dọn mạch máu", giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện tuần hoàn, tốt cho cả người già lẫn người trẻ.

Công dụng với từng nhóm đối tượng

Người cao tuổi: Ăn rau máu thường xuyên có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, hỗ trợ hệ tiêu hóa vốn thường suy yếu ở tuổi già.

Người trung niên: Nhờ giàu chất chống oxy hóa, rau máu giúp làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa bệnh tim mạch và tiểu đường type 2.

Người trẻ: Rau máu có thể thay thế nhiều loại thực phẩm chức năng nhờ bổ sung vitamin và khoáng chất tự nhiên, giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da sáng mịn.

"Thần dược xanh" của người dân vùng núi Tây Bắc: Công dụng bất ngờ, bổ hơn cả uống vitamin tổng hợp- Ảnh 3.

Rau máu có thể được dùng trong nhiều món ăn:

- Luộc hoặc hấp: Giữ trọn vẹn vị ngọt tự nhiên.

- Xào tỏi: Vừa ngon miệng vừa tăng hương vị.

- Nấu canh: Thường kết hợp với thịt băm hoặc cá để bổ sung dinh dưỡng.

- Rau đồ: Món truyền thống của người Mường, kết hợp nhiều loại rau rừng trong đó có rau máu.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý:

- Rau máu thường mọc tự nhiên trong rừng, vì vậy cần rửa sạch kỹ, ngâm muối loãng trước khi chế biến để loại bỏ ký sinh trùng.

- Không nên ăn quá nhiều trong một lần, đặc biệt là người có cơ địa hàn, dễ bị đau bụng.

- Người đang dùng thuốc chống đông máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên, bởi một số hợp chất trong rau có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu.

(Ảnh minh họa: Internet)

Theo Thùy Linh

Phụ nữ số

