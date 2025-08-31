Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin về 2 mỹ nhân đứng trên xe bọc thép, thần thái vượt xa điện ảnh

31-08-2025 - 14:14 PM | Sống

Thông tin về 2 mỹ nhân đứng trên xe bọc thép, thần thái vượt xa điện ảnh

Hình ảnh hiếm hoi của 2 nữ chiến sĩ trong dàn phương tiện đặc chủng khiến nhiều người không thể rời mắt.

Trong những ngày vừa qua, các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đón nhận đông đảo sự yêu mến, theo dõi của tất cả mọi người. Nhiều người đổ về các tuyến phố tại Hà Nội với mong muốn được tận mắt chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành và đặc biệt hơn là dàn khí tài quân sự.

Mỗi khi những chiếc xe tăng, xe bánh xích hoành tráng hay những phương tiện đặc chủng uy nghiêm, lăn bánh trên đường phố Hà Nội đều nhận được sự hò reo, cổ vũ nồng nhiệt từ người xem. Các chiến sĩ trên dàn khí tài cũng nhanh chóng thu hút sự chú bởi vẻ trang nghiêm, thần thái siêu ngầu nhưng cũng không kém phần thân thiện khi liên tục vẫy tay tương tác.

Một trong số đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của 2 nữ chiến sĩ, lần lượt đứng trên chiếc xe bọc thép Shinjeong S5 của lực lượng Công an. Được biết, xe bọc thép Shinjeong S5 được trang bị một súng máy trên nóc, cùng hệ thống cảm biến, ống phóng lựu đạn khói, hệ thống phá sóng và nhiều trang thiết bị hiện đại khác.

Thông tin về 2 mỹ nhân đứng trên xe bọc thép, thần thái vượt xa điện ảnh- Ảnh 1.

Ngân Hà - nữ chiến sĩ nhiệt tình vẫy tay, nhận được sự ủng hộ lớn từ người xem (Ảnh: Duy Anh)

Thông tin về 2 mỹ nhân đứng trên xe bọc thép, thần thái vượt xa điện ảnh- Ảnh 2.

Hoàng Ngọc Linh ngay lập tức gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp trên chiếc xe bọc thép (Ảnh: Duy Anh)

Chiếc xe khiến dân tình trầm trồ một thì thần thái của 2 nữ chiến sĩ phải khiến mọi người thốt lên: “Hơn cả điện ảnh”. Khi đang thực hiện nhiệm vụ, 2 nữ chiến sĩ sẽ đứng nghiêm giơ tay chào, mặt hướng lên thể hiện rõ phong thái tự tin, mạnh mẽ. Tuy nhiên khi đi qua các tuyến phố có thể giao lưu, 2 nữ chiến sĩ lại vô cùng tươi tắn, nhiệt tình vẫy chào người xem đang đứng kín 2 bên đường.

Bên cạnh đó, sự xinh đẹp, cuốn hút của 2 “bóng hồng” này cũng khiến nhiều người ấn tượng và ngưỡng mộ.

Theo đó, 2 cô gái đang được “săn đón” này là Hoàng Ngọc Linh (SN 2002) và Nguyễn Ngân Hà thuộc Khối các phương tiện đặc chủng của Bộ Công an.

Thông tin về 2 mỹ nhân đứng trên xe bọc thép, thần thái vượt xa điện ảnh- Ảnh 3.

Ngân Hà và Ngọc Linh được nhiều người chụp hình vì diện mạo xinh đẹp, thần thái siêu ngầu (Ảnh: FBNV)

Thông tin về 2 mỹ nhân đứng trên xe bọc thép, thần thái vượt xa điện ảnh- Ảnh 4.

Hoàng Ngọc Linh (Ảnh:FBNV)

Thông tin về 2 mỹ nhân đứng trên xe bọc thép, thần thái vượt xa điện ảnh- Ảnh 5.

Ngân Hà (Ảnh: TikTok nhân vật)

Trong dàn các phương tiện đặc chủng, đây là 2 nữ chiến sĩ duy nhất do đó đều nhận được sự yêu mến của đông đảo người xem. Khi dừng lại trên phố Yên Phụ (Hà Nội), cả Ngọc Linh và Ngân Hà đều được nhiều người xin chụp hình làm kỷ niệm và dành những lời khen đến 2 nữ chiến sĩ.

Xuất hiện với thần thái siêu ngầu nhưng ngoài đời, Ngọc Linh và Ngân Hà đều rất thân thiện, vui vẻ. Những hình ảnh đời thường mà cả hai chia sẻ trên MXH cũng khiến nhiều người “thả tim” bởi nhan sắc xinh đẹp, dễ thương.

Theo Hải My

Phụ nữ số

Từ Khóa:
chiến sĩ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay Nổi bật

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp Nổi bật

3 dấu hiệu nhận biết một người sắp thoát khỏi vận xui

3 dấu hiệu nhận biết một người sắp thoát khỏi vận xui

13:45 , 31/08/2025
Vì sao giữa hàng ngàn bảo bối, thứ tưởng chừng vô dụng như chong chóng tre mới là biểu tượng bất hủ của Doraemon?

Vì sao giữa hàng ngàn bảo bối, thứ tưởng chừng vô dụng như chong chóng tre mới là biểu tượng bất hủ của Doraemon?

13:29 , 31/08/2025
Dấu hiệu của 1 em bé tương lai dễ trở thành doanh nhân thành đạt

Dấu hiệu của 1 em bé tương lai dễ trở thành doanh nhân thành đạt

12:52 , 31/08/2025
Chiếc giường trong KTX của tân sinh viên khiến cộng đồng mạng xôn xao

Chiếc giường trong KTX của tân sinh viên khiến cộng đồng mạng xôn xao

12:36 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên