Thần tốc: Siêu dự án gần 8,4 tỷ USD đi qua 6 tỉnh thành sẽ được khởi công trong hơn 1 tháng nữa

Thông tin tại Hội nghị giao ban tháng 10/2025 của Bộ Xây dựng, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, dịp 19/12 tới đây, Bộ Xây dựng dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án.

Trong đó, 4 dự án dự kiến khởi công, gồm: Mở rộng đoạn Cam Lộ - La Sơn; Hoàn thiện hầm Thần Vũ; Mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

12 dự án dự kiến khánh thành, gồm: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông các đoạn: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Về dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án này dài khoảng 419km với tổng vốn 203.231 tỷ đồng (tương đương 8,37 tỷ USD). Dự án có đi qua 6 tỉnh, thành phố, gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng.

Điểm đầu tại vị trí kết nối ray qua biên giới giữa Ga Lào Cai mới và Ga Hà Khẩu (Trung Quốc), thuộc địa phận thành phố Lào Cai. Điểm cuối tại khu bến Lạch Huyện, thuộc địa phận thành phố Hải Phòng.



