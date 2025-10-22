Tháng 10: 6 ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, xuất hiện nhà băng trả lãi 6,3%/năm

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại GPBank

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất, GPBank đã tăng thêm 0,1%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng, trong khi giữ nguyên các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Hiện, lãi suất online của GPBank được niêm yết ở mức 5,35%/năm cho kỳ hạn 6–8 tháng, 5,45%/năm cho kỳ hạn 9 tháng. Nhà băng này cũng niêm yết mức lãi suất 5,65%/năm cho các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất theo biểu niêm yết hiện tại.

Đối với hình thức gửi tại quầy, ngân hàng cũng điều chỉnh tăng 0,1%/năm với các kỳ hạn 4–36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12–36 tháng hiện đạt 5,2%/năm, giúp GPBank nằm trong nhóm ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm trung dài hạn ổn định.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại Vikki Bank

Ngân hàng số Vikki Bank cũng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm, chính thức áp dụng từ ngày 6/10. Theo đó, các kỳ hạn ngắn 1–3 tháng được điều chỉnh tăng 0,1%/năm, kỳ hạn 6 tháng tăng 0,2%/năm, và kỳ hạn 12–13 tháng tăng 0,1%/năm.

Sau khi điều chỉnh, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 1 tháng của Vikki Bank đạt 4,35%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,45%/năm. Đáng chú ý, ngân hàng này đang niêm yết mức 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 6,2%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng. Đây cũng là mức cao nhất trên thị trường tiền gửi hiện nay.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất NCB

Ngân hàng NCB cũng tăng đồng loạt 0,1%/năm cho toàn bộ sản phẩm tiết kiệm, bao gồm Tiết kiệm An Phú, Tiết kiệm truyền thống, Tích lũy và Rút gốc linh hoạt.

Theo biểu lãi suất An Phú, kỳ hạn 6–7 tháng đang ở mức 5,45%/năm, trong khi kỳ hạn từ 12–36 tháng đạt 5,7%/năm – mức cao nhất tại NCB hiện nay. Với sản phẩm Tiết kiệm truyền thống, lãi suất kỳ hạn dài nhất 36 tháng duy trì 5,6%/năm, còn các sản phẩm tiết kiệm trực tuyến khác có mức cao nhất 5,5–5,6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất HDBank

HDBank cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất trực tuyến cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng, đánh dấu lần tăng thứ hai kể từ đầu năm. Cụ thể, kỳ hạn 1–2 tháng được nâng lên 4,05%/năm, còn kỳ hạn 3–5 tháng tăng lên 4,15%/năm.

Các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên được giữ nguyên, trong đó kỳ hạn 6–11 tháng đạt 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,6%/năm, kỳ hạn 13 tháng 5,8%/năm. Đặc biệt, HDBank vẫn nằm trong số ít ngân hàng duy trì 6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng và 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất VCBNeo

VCBNeo công bố biểu lãi suất mới dành cho khách hàng cá nhân, tăng 0,25–0,3 điểm % ở nhiều kỳ hạn, áp dụng từ ngày 10/10.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng được nâng lên 5,6%/năm, tăng 0,3 điểm % so với tháng trước; kỳ hạn 12 tháng cũng đạt 5,6%/năm. Với hình thức gửi online, các mức lãi suất lần lượt là 4,35%/năm cho 1 tháng, 4,55%/năm cho 3 tháng, 5,9%/năm cho 6 tháng, 5,45%/năm cho 9 tháng, và 5,8%/năm cho 12 tháng.

Từ kỳ hạn 13 tháng trở đi, VCBNeo áp dụng mức 5,8%/năm, duy trì vị thế ổn định trong nhóm ngân hàng có mặt bằng lãi suất trực tuyến cao.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất Bac A Bank

Sau đợt tăng ngày 9/10 với mức điều chỉnh 0,05–0,25%/năm ở các kỳ hạn ngắn, Bac A Bank tiếp tục điều chỉnh lãi suất tiết kiệm từ ngày 12/10.

Cụ thể, các kỳ hạn 6–11 tháng tăng thêm 0,2%/năm, còn kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng tăng 0,3%/năm. Đáng chú ý, với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đã lên 5,8%/năm, kỳ hạn 13–15 tháng 5,9%/năm và 18–36 tháng 6,1%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, Bac A Bank niêm yết kỳ hạn 12 tháng 6%/năm, kỳ hạn 13–15 tháng 6,1%/năm, và kỳ hạn 18–36 tháng 6,3%/năm, mức cao nhất trên thị trường hiện nay, vượt qua mức 6,2%/năm của Vikki Bank.