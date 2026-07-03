Thanh niên 2009 tự đến Hà Nội để tìm việc lương 12-14 triệu đồng nhưng gia đình mất liên lạc, công an lập tức vào cuộc điều tr

Theo công an tỉnh Phú Thọ, chiều ngày 30/6/2026, Công an xã Phùng Nguyên tiếp nhận trình báo của gia đình cháu K.N.T (sinh năm 2009, trú tại thôn Thống Nhất, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về việc cháu có dấu hiệu mất liên lạc sau khi xuống thành phố Hà Nội tìm việc làm thông qua mạng xã hội Facebook.

Theo thông tin ban đầu, công an địa phương xác định, do mong muốn tìm việc để có thêm thu nhập phục vụ chi tiêu cá nhân, cháu T đã tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội. Sau đó, một đối tượng giới thiệu công việc "nhẹ nhàng", mức lương từ 12 đến 14 triệu đồng/tháng.

Tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn, cháu T một mình bắt xe khách xuống Hà Nội theo hướng dẫn của đối tượng.

Khi đến nơi, cháu T bị một số đối tượng khống chế về tinh thần, yêu cầu ký vào một tờ giấy nhưng không được xem nội dung, đồng thời bị thu giữ thẻ Căn cước và điện thoại di động.

Sau đó, các đối tượng đưa cháu đến một xưởng cơ khí không rõ địa chỉ và buộc làm những công việc nặng nhọc, hoàn toàn khác với nội dung tuyển dụng ban đầu. Do lo sợ, cháu phải làm theo yêu cầu của các đối tượng và không có điều kiện liên lạc với gia đình hoặc tìm cách rời khỏi nơi làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phùng Nguyên đã khẩn trương xác minh, phối hợp với gia đình và lực lượng Công an trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức tìm kiếm. Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định được vị trí của cháu T, kịp thời đưa cháu trở về đoàn tụ với gia đình an toàn ngay trong tối cùng ngày.



Công an xã Phùng Nguyên kịp thời xác minh, hỗ trợ đưa cháu T trở về đoàn tụ với gia đình an toàn

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và kịp thời của lực lượng Công an, cháu T cùng gia đình đã gửi thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phùng Nguyên vì đã giúp cháu tránh khỏi "bẫy" tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội.



Qua vụ việc trên, Công an xã Phùng Nguyên khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và những người có nhu cầu tìm việc làm, cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng có mức lương cao bất thường, không yêu cầu trình độ hoặc đăng tải trên mạng xã hội nhưng chưa được kiểm chứng.

Người dân chỉ nên tìm việc thông qua các doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm hoặc các trang tuyển dụng uy tín; tuyệt đối không giao Căn cước, điện thoại hoặc giấy tờ tùy thân cho người lạ; không ký vào các giấy tờ khi chưa đọc, chưa hiểu rõ nội dung. Trước khi đi làm xa, cần thông báo cho gia đình về địa điểm làm việc, đơn vị tuyển dụng, số điện thoại liên hệ và lịch trình di chuyển.

Khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng ép lao động hoặc bị giữ người trái ý muốn, cần nhanh chóng tìm cách thông báo cho người thân hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Công an xã Phùng Nguyên đề nghị người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng trên không gian mạng, đồng thời thường xuyên nhắc nhở con em trong gia đình tìm hiểu kỹ thông tin trước khi nhận việc để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ﻿