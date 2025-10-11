Thanh niên sinh năm 2008 đến tiệm vàng nhờ rút 63 đồng triệu tiền mặt, sau đó chuyển khoản trả lại 63 nghìn: Công an lập tức truy bắt

Trước đó, vào khoảng 09 giờ 30 phút, ngày 09/10/2025, Thanh đến 01 tiệm vàng tại ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp và gặp chị P.L.L.A, thường trú tại ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đang đứng bán hàng ở tiệm.

Tại đây, Thanh yêu cầu chị A cho rút 63 triệu đồng tiền mặt và sẽ chuyển khoản lại. Tin tưởng, Chị A đưa số tài khoản của tiệm vàng cho Thanh. Tuy nhiên, Thanh chỉ chuyển vào tài khoản 63,1 nghìn đồng và nhanh chóng cướp giật lấy số tiền 63 triệu đồng chị A đang cầm rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị A đến Công an xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ Công tác số 5, Công an tỉnh Đồng Tháp phân công Điều tra viên hỗ trợ Công an xã Mỹ Quí tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời nhanh chóng điều tra truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác phối hợp của Công an xã Mỹ Quí, Công an xã Phong Hoà và Công an xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long và lực lượng trinh sát của Tổ Công tác số 7, Công an tỉnh Đồng Tháp đến 13 giờ 25 phút cùng ngày lực lượng Công an xác định và truy bắt Thanh tại xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Qua làm việc đối tượng Thanh thừa nhận: Do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Thanh thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Thanh còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, trước đó vào tháng 8/2025, Thanh đã thực hiện 01 lừa đảo khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đang trong quá trình tại ngoại Thanh tiếp tục phạm tội.

Số tiền bị cướp giật được lực lượng Công an thu hồi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

