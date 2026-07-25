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Thành phố có 'tàu hỏa bay'

| | Tài chính quốc tế

Nếu hỏi về nơi có những con đường độc đáo nhất, thì câu trả lời chắc chắn là Wuppertal, thành phố thuộc bang Nordrhein-Westfalen của Đức.

Hầu hết du khách của Wuppertal đều là những người hiếu kỳ 'trượt tàu hỏa'. Ảnh: Facebook.com

Thay vì đặt đường ray dưới mặt đất, người ta đã đưa nó lên không trung, và dĩ nhiên, những đoàn tàu được treo ngược, di chuyển như đang bay lơ lửng.

Nếu là tín đồ của zipline (trượt cáp), bạn nhất định phải đến Wuppertal một lần, bởi nơi đây mang đến hẳn trải nghiệm “trượt tàu hỏa”. Kể từ đầu thế kỷ XX, cư dân thành phố này đã di chuyển bằng đường sắt treo, và mỗi năm, nơi đây đón rất nhiều du khách hiếu kỳ muốn biết cảm giác “trượt tàu hỏa” ra sao.

Ý tưởng xây dựng đường sắt treo được khởi xướng từ thập niên 1880, khi Wuppertal vẫn còn là một thị trấn nhỏ nhưng bất ngờ trở thành trung tâm của ngành công nghiệp dệt may và bùng nổ dân số. Do địa hình hiểm trở với thung lũng sông hẹp cùng nhiều đồi dốc, các kỹ sư đã nghĩ: “Thà làm đường trên trời còn dễ hơn”.

Và rồi, họ đã thực sự làm đường trên trời. Năm 1894, dự án đường sắt treo Wuppertal được phê duyệt. Năm 1898, công trình bắt đầu được xây dựng và đến năm 1901 thì khánh thành.

Ngay từ lúc mới khởi công, đường sắt treo Wuppertal đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Cả nước Đức tò mò về nó, nửa tin nửa ngờ về tính khả thi. Kết quả, đường sắt treo Wuppertal không chỉ là một kiệt tác kỹ thuật cầu đường, mà còn trở thành biểu tượng của thành phố. Tất cả những ai đến đây đều muốn biết đi tàu hỏa lộn ngược thì sẽ mang lại cảm giác thế nào.

Đường ray treo và 'tàu hỏa bay' ở Wuppertal. Ảnh: Smithsonianmag

Bất chấp thời gian trôi qua và công nghệ làm đường phát triển mạnh mẽ, đường sắt treo Wuppertal vẫn vững vàng ở vị trí tuyến giao thông huyết mạch. Trung bình mỗi ngày, hệ thống này vận chuyển tới 70 nghìn lượt khách.

Trên “tàu hỏa bay”, hành khách thỏa sức ngắm nhìn cảnh quan tuyệt mỹ của Wuppertal ngay dưới chân mình. Từ dòng sông nên thơ đến những đồi núi trùng điệp, một thành phố nhộn nhịp, tất cả đều được thu gọn trong tầm mắt.

Người dân Wuppertal vô cùng tự hào khi sở hữu hệ thống đường sắt treo không chỉ cổ nhất mà còn rất an toàn. Ai nấy đều chọn “tàu hỏa bay” làm phương tiện di chuyển và luôn nhiệt tình mời gọi, hướng dẫn cho những du khách vì hiếu kỳ mà ghé thăm.

'Tàu hỏa bay' vận chuyển hành khách khắp Wuppertal. Ảnh: Smithsonianmag

Theo Smithsonianmag

Theo Ninh Thị Thơ

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
đức, tàu hoả

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