Thành phố xinh đẹp thu hút hàng chục triệu khách du lịch có nguy cơ biến mất

Rome là thành phố lâu đời nhất trong danh sách bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia từ Prime Casino đã lập ra danh sách các thành phố mang tính biểu tượng đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia đã nghiên cứu dữ liệu, xem xét độ tuổi của từng thành phố và tỷ lệ bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, địa điểm linh thiêng và tôn giáo, tòa nhà kiến ​​trúc và địa danh tại mỗi địa điểm.

Theo các chuyên gia, Rome, nơi sinh sống của khoảng 4,3 triệu người và thu hút khoảng 35 triệu khách du lịch vào năm 2023, là thành phố lâu đời nhất bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu với tuổi đời 2.778 năm.

Điểm “Thành phố đang biến mất” của thành phố này là 8,68/10, theo phân tích.

"Bắt đầu với danh sách các thành phố có nguy cơ biến mất được lấy từ các bài viết danh sách từ các nguồn như Timeout và Metro, chúng tôi đã phân tích từng thành phố theo các yếu tố. Sau đó, chúng tôi cho mỗi thành phố một điểm chuẩn hóa trên thang điểm mười cho từng yếu tố trước khi lấy điểm trung bình của từng điểm để đưa ra điểm tổng thể cuối cùng trên thang điểm mười", các chuyên gia cho biết.

"Nơi có Đền Pantheon, một ngôi đền La Mã cổ đại, thành phố này được xếp hạng trong năm thành phố hàng đầu về tỷ lệ các địa điểm linh thiêng và tôn giáo (18 trên 100.000 người).

Rome cũng được xếp hạng trong năm địa điểm hàng đầu về di tích lịch sử (12 trên 100.000 người), bao gồm các công trình kiến ​​trúc Đấu trường La Mã nổi tiếng thế giới (9 trên 100.000 người)”, các chuyên gia chia sẻ.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu có thể đe dọa City of Seven Hills (Thành phố 7 ngọn đồi - tên gọi thân mật khác của Rome). Một số chuyên gia ước tính, Rome còn 25 năm nữa trước khi nơi này trở nên không thể ở được do đợt nắng nóng ngày càng tăng.

Được thành lập vào năm 753 TCN, thủ đô của Ý đã 2.778 năm tuổi, và là nơi lưu giữ nhiều kho báu, từ những ngôi đền cổ đến một số ví dụ điển hình nhất về kiến ​​trúc Phục Hưng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nhiệt độ trung bình hàng năm ở Ý đã tăng 1 độ C trong 100 năm qua, và tốc độ tăng thậm chí còn nhanh hơn trong những thập kỷ gần đây.

Theo phân tích của tổ chức phi lợi nhuận Climate Reality Project, Ý là một quốc gia ở tuyến đầu chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và các tác động khác do khủng hoảng khí hậu gây ra - và điều này đang gây ra tác động dây chuyền đến quốc gia châu Âu này, ảnh hưởng đến mọi thứ từ sức khỏe cộng đồng đến nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Báo cáo nêu rõ: "Nhiệt độ cao và điều kiện khô hạn cũng tạo ra điều kiện lý tưởng cho cháy rừng, gây thiệt hại tài sản, hệ sinh thái và làm giảm chất lượng không khí.

Câu chuyện về nhiệt độ cực cao và nước Ý ngày càng trở nên tồi tệ hơn - trừ khi chúng ta hành động nhanh chóng để cắt giảm khí thải. Nếu thế giới tiếp tục trên con đường phát thải cao, đến năm 2050, nhiệt độ trung bình hàng năm ở Ý có thể tăng tới 2,4 độ C, khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như đợt nắng nóng và cháy rừng mà đất nước này hiện đang chứng kiến ​​thậm chí còn thường xuyên và nghiêm trọng hơn".