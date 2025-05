Thanh Thuỷ bận làm nữ chính của người khác, công chúa mới của SOOBIN lộ diện nhận mưa lời khen

Tối 26/5, SOOBIN Live concert ALL-ROUNDER đã chính thức diễn ra đêm đầu tiên. Đây là concert đầu tay trong hành trình làm nghệ thuật của nam ca sĩ sinh năm 1992, thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ tham dự. Với concept vương quốc - công chúa - hoàng tử, các chàng trai, cô gái của SOOBIN đã xuất hiện với vẻ ngoài lung linh, ngọt ngào nhất có thể. Thế nhưng công chúa may mắn nhất đêm qua chỉ có một, không ai khác chính là Yên Đan - cô gái đã chiến thắng vòng casting để trở thành partner trình diễn cùng SOOBIN trên sân khấu lãng mạn của bản hit Dancing In The Dark.

Đây là bài hát viral suốt thời gian qua với điệu nhảy tình tứ của SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ trong MV. Nay với sự thế chỗ tạm thời của Yên Đan, netizen cũng không khỏi xuýt xoa trước visual thu hút của nữ diễn viên trên sân khấu đặc biệt này.

SOOBIN trình diễn cùng công chúa Yên Đan trên sân khấu concert D1 (Nguồn @embarrassedbt).

Yên Đan xuất hiện trong vai "công chúa" với chiếc váy trắng tinh khôi, mang đến hình ảnh thanh thoát và lãng mạn. Chiếc váy có chất liệu lụa với hợp với voan trắng mềm mại, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. Phần thân váy ôm nhẹ tạo đường cong nữ tính, trong khi chân váy xòe bồng bềnh, giúp Yên Đan hoàn thiện concept cổ tích mà vẫn thuận tiện cho việc di chuyển, nhảy múa uyển chuyển trên sân khấu.

Chiếc váy trắng của công chúa Yên Đan phát sáng trong màn đêm (Ảnh: Lê Trung).

Dù đã được biết trước nhưng Yên Đan vẫn khiến khán giả bất ngờ về vẻ ngoài xuất sắc ngoài mong đợi (Ảnh: Lê Trung).

Sự kết hợp visual của bộ đôi công chúa, hoàng tử lập tức được khen ngợi vì sự xứng đôi (Ảnh: Lê Trung).

Đỗ Yên Đan là một trong các mỹ nữ phim Việt giờ vàng thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả sau khi tham gia bộ phim truyền hình ăn khách Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Trước đó cô cũng được biết đến là KOL nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp đã giật giải Quán quân chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn. Không chỉ sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, nhí nhảnh mà người đẹp sinh năm 1997 còn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh. Vốn xuất thân là diễn viên múa không lấy làm lạ khi Yên Đan dễ dàng có những phút giây toả sáng trên sân khấu ALL-ROUNDER tối qua.

Yên Đan khiến nhiều người trầm trồ với vóc dáng "mình hạc xương mai" và nét đẹp trong sáng.

Trong khi dân tình đang hướng mắt về màn kết hợp tình tứ của SOOBIN và Yên Đan với sự trầm trồ, thì cũng không ít người cho rằng Thanh Thuỷ mãi là "chánh cung" không thể thay thế. Thú vị rằng đêm qua người từng là công chúa của SOOBIN lại trở thành nữ chính của người khác. Tối 26/5 Thanh Thuỷ chính là vedette của NTK Lê Ngọc Lâm, khép lại show diễn Aurelia trong khuôn khổ Vietnam Couture Fashion Week trong tạo hình tiên nữ gây thương nhớ.