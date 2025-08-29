Thanh toán không chạm của VPBank: Điểm nhấn tiêu biểu trong ngành ngân hàng

Pay by Account, Tap-to-Phone cùng các giải pháp thanh toán không chạm khác không chỉ gia tăng trải nghiệm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, mà còn thể hiện sứ mệnh tiên phong của VPBank trong thúc đẩy tài chính số toàn diện.

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khai mạc sáng 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. VPBank là đại diện tiêu biểu góp mặt trong khối ngân hàng.

Là ngân hàng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, VPBank gây ấn tượng mạnh mẽ với đại biểu tham dự và khách tham quan bằng trải nghiệm trực tiếp bộ giải pháp thanh toán không chạm (Tap and Pay) - thành tựu công nghệ tiêu biểu của ngân hàng dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ triển lãm, VPBank giới thiệu đến quan khách giải pháp Pay by Account - cho phép khách hàng cá nhân thanh toán trực tiếp từ tài khoản trên VPBank NEO mà không cần thẻ vật lý. Người dùng chỉ cần một tài khoản ngân hàng và một thiết bị thông minh, tất cả thông tin giao dịch được mã hóa, đảm bảo an toàn tuyệt đối. VPBank là ngân hàng tiên phong tại thị trường Việt Nam triển khai giải pháp này.

Đón tiếp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đến thăm gian hàng, ông Nguyễn Chí Hiền - Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank chia sẻ mục tiêu đạt 500.000 người dùng Pay by Account trong năm 2025, mang lại sự tiện lợi và an toàn tại hơn 100 triệu điểm chấp nhận trên toàn cầu.

Đối với doanh nghiệp, VPBank triển khai giải pháp Tap-to-Phone (T2P) biến điện thoại Android thành thiết bị chấp nhận thanh toán, giúp các cửa hàng, hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí và linh hoạt trong giao dịch. Đến nay, T2P đã ghi nhận hơn 15.000 giao dịch thành công từ hơn 1.200 cửa hàng.

Song song, VPBank cũng là ngân hàng đầu tiên triển khai mô hình ngân hàng qua đại lý, với hơn 3.300 điểm giao dịch trên toàn quốc. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị điện máy giờ đây trở thành những "cây ATM/CDM mới", phục vụ hàng trăm nghìn giao dịch mỗi tháng, với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

"Với những giải pháp công nghệ tiên tiến, VPBank mong muốn mang đến một hệ sinh thái tài chính thuận tiện, tiết kiệm và dễ tiếp cận, góp phần mở rộng dịch vụ tài chính toàn diện cho người dân Việt Nam", ông Hiền chia sẻ tại sự kiện.

Kể từ khi thành lập năm 1993, VPBank đang phục vụ hơn 30 triệu khách hàng, vươn mình trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến tháng 6/2025, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng - lớn nhất trong khối ngân hàng tư nhân.

Trong suốt hành trình 32 năm, VPBank đã đóng góp tích cực cho ngân sách quốc gia với hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế mỗi năm, đồng thời duy trì vị trí trong nhóm ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống. Năm 2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tiếp tục nằm trong top dẫn đầu về hiệu quả hoạt động.

Thành công của VPBank còn được ghi nhận rộng rãi trên trường quốc tế. Ngay trong năm 2025, ngân hàng nhiều lần được các tổ chức uy tín vinh danh, trong đó có giải thưởng "Dịch vụ ngân hàng ưu tiên xuất sắc nhất Việt Nam 2025", "Ngân hàng dành cho nữ chủ của năm - VPBank SME" được trao bởi Asian Banking & Finance; hay "Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennial và gen Z Việt Nam 2025" do Global Banking and Finance vinh danh.

Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng", VPBank kiên trì theo đuổi mục tiêu tài chính toàn diện, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân, từ đô thị đến nông thôn. Những gói giải pháp tài chính dành riêng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã trở thành bệ đỡ quan trọng, giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị trí trong nền kinh tế hội nhập. Cùng với đó, các chương trình tín dụng xanh và dự án phát triển bền vững được VPBank triển khai đã góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế thân thiện với môi trường, đáp ứng định hướng phát triển dài hạn của Chính phủ.