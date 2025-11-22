Thanh tra Chính phủ 'vạch' nhiều vi phạm tại 4 dự án ở Ninh Bình

Nợ đọng vượt 1.900 tỷ đồng

Ngày 21/11, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra đối với bốn dự án gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, gồm: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An; Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng Khu núi chùa Bái Đính; Dự án cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đáy đoạn Km8+380 – Km32+400; Dự án xây dựng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình.

Đối với dự án Tràng An, cơ quan thanh tra xác định việc lập và phê duyệt quy hoạch chồng lấn, thiếu đồng bộ; dự án thuộc nhóm A nhưng không trình HĐND tỉnh thảo luận, quyết nghị, cũng không gửi bộ quản lý chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh. Khi tăng tổng mức đầu tư, UBND tỉnh lại xác định toàn bộ nguồn vốn do ngân sách Trung ương cấp, nhưng không có cơ sở pháp lý, dẫn tới mất cân đối vốn. Tháng 9/2025, Sở Du lịch Ninh Bình buộc phải điều chỉnh, giảm hơn 100 tỷ đồng dự toán các hạng mục.

Dự án Bệnh viện sản nhi không tổ chức thẩm định lại, vẫn phê duyệt sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ khi chưa có ý kiến Trung ương và chưa trình HĐND tỉnh.

Tại dự án hạ tầng núi chùa Bái Đính, Thanh tra Chính phủ kết luận việc thu hồi đất không phù hợp quy hoạch được duyệt, không thẩm định thiết kế cơ sở và không đánh giá tác động môi trường theo quy định. Cũng trong tháng 9, Sở Du lịch giảm thêm hơn 2,2 tỷ đồng dự toán.

Với dự án đê hữu sông Đáy, UBND tỉnh bị xác định phê duyệt và điều chỉnh dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ khi chưa có ý kiến thẩm quyền của cơ quan Trung ương, đồng thời không làm rõ cơ cấu vốn. Dự án hiện nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 1.200 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã giảm trừ gần 50 tỷ đồng theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đối với dự án Bệnh viện Sản nhi, UBND tỉnh điều chỉnh dự án vượt tổng mức đầu tư nhưng không tổ chức thẩm định lại, vẫn phê duyệt sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ khi chưa có ý kiến Trung ương và chưa trình HĐND tỉnh. Dự án đang nợ đọng hơn 794 tỷ đồng, đã giảm trừ hơn 13 tỷ đồng theo yêu cầu kiểm toán.

Yêu cầu kiểm điểm và chuyển điều tra nếu có dấu hiệu hình sự

Thanh tra Chính phủ khẳng định trách nhiệm đối với những vi phạm, thiếu sót nêu trên thuộc về UBND tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ liên quan; các sở, ngành tham mưu; chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phải chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.