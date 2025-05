Thanh tra dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Chiều 19/5, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định thanh tra công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, dự án thành phần 2 và 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt Ban A), UBND huyện Ea Kar, M'đrắk, Krông Bông làm chủ đầu tư.

Buổi công bố quyết định thanh tra

Tại buổi công bố, Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND các huyện và Ban A báo cáo bằng văn bản về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án từ khi triển khai đến nay. Các đơn vị liên quan cũng được chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho đoàn thanh tra.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ thời điểm dự án bắt đầu triển khai cho đến nay, với thời hạn thanh tra dự kiến là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Việc thanh tra nhằm đảm bảo tính minh bạch, đúng quy định pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, góp phần vào sự phát triển bền vững của dự án cao tốc trọng điểm này.

Ông Đinh Xuân Hà, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã phê duyệt, đảm bảo đầy đủ nội dung và thời kỳ thanh tra. Ông nhấn mạnh tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, cử cán bộ có thẩm quyền làm việc với đoàn và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Tài Minh, Phó Giám đốc Ban A cam kết phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu cho Đoàn thanh tra. Ông cũng mong nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ từ đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Ông Nguyễn Tài Minh, Phó Giám đốc Ban A thông tin tại buổi công bố

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 được chia thành 3 thành phần. Trong đó, thành phần 1 dài 31,5km do UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý; thành phần 2 dài gần 37km do Bộ Giao thông Vận tải thực hiện, và thành phần 3 dài hơn 48km do UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong (Khánh Hòa), điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.