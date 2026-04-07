Thành viên HĐQT Vinasun muốn 'gom' 4,9 triệu cổ phiếu VNS

PV | 07-04-2026 - 07:33 AM | Thị trường chứng khoán

Ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT của Vinasun vừa đăng ký mua vào 4,9 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Đoàn vừa đăng ký mua vào 4,9 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 8/4/2026 đến ngày 7/5/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Đoàn đang sở hữu gần 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,33% vốn tại Vinasun. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên mức gần 9,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 13,56%.

Cũng tại thông báo này cho thấy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hipt do ông Đoàn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật, đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,64%.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần VBP do ông Đoàn làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, cũng đang sở hữu gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,77%.

Như vậy, nếu giao dịch đăng ký mua cổ phiếu nêu trên thành công, ông Đoàn và người liên quan sẽ tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ hơn 12 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 17,74) lên mức hơn 16,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,96%).

Ở chiều ngược lại, mới đây Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu đã đăng ký bán ra toàn bộ gần 8,3 triệu cổ phiếu VNS đang sở hữu, tương đương 12,22% vốn điều lệ của Vinasun nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 7/4/2026 đến ngày 5/5/2026 bằng phương thức thỏa thuận và hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, Tư vấn Kim Ngưu sẽ không còn là cổ đông của Vinasun khi không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu VNS nào.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 25/2/2026 đến ngày 25/3/2026, Tư vấn Kim Ngưu chỉ bán ra thành công 215.400 cổ phiếu trong tổng số 2 triệu cổ phiếu VNS đã đăng ký, tương ứng 10,8%. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch, Tư vấn Kim Ngưu giảm sở hữu cổ phiếu VNS từ hơn 8,5 triệu cổ phiếu xuống còn gần 8,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 12,54% xuống còn 12,22% vốn tại Vinasun như hiện tại.

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

PV

An ninh tiền tệ

